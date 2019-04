Apprendre le français et les maths en bougeant!

Des élèves de la 4e et 5e année de l’école Sainte-Bernadette de Moncton pratiquent leur table de multiplication en jouant un jeu de poursuite, mardi matin. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Une école de Moncton sort des sentiers battus afin d’inciter ses élèves à bouger durant les heures de classe. La «Pédagogie en mouvement» de l’école Sainte-Bernadette reçoit les éloges des directeurs généraux du district scolaire et du Conseil de la santé du NB.

La quinzaine d’élèves de la classe de 2e année de Lise Vautour sont debout près d’un mur de leur salle de classe, des cuillères en plastique au bec. C’est l’heure d’apprendre le français.

Un à un, les enfants traversent la classe en mimant le mouvement d’un animal. Ils placent un oeuf en plastique sur leur cuillère avant de retourner au point de départ. À l’intérieur de l’oeuf se retrouve un bout de papier sur lequel est écrit un marqueur de relation (des conjonctions, des adverbes, des prépositions ou des groupes de mots). Sur une grande affiche, ils l’utilisent en composant une phrase.

«”Afin de” dormir, je dois avoir un oreiller», écrit l’un d’eux, après avoir imité une anguille en allant chercher son oeuf.

Le jeu fait partie de la banque d’activités de la «Pédagogie en mouvement», un modèle d’apprentissage créé à l’école Sainte-Bernadette, dans l’ouest de Moncton. L’initiative comprend une grande gamme de jeux, de compétitions et de chorégraphies permettant de s’amuser et de bouger en apprenant les mathématiques, la grammaire, la science et l’histoire.

Les classes de la maternelle à la 5e année de la petite école de 255 élèves ont comme objectif de faire 150 minutes d’activités physiques structurées par semaine.

Selon la directrice de l’école, Susanne Léger, la Pédagogie en mouvement permet non seulement aux enfants d’être plus actifs sur une base quotidienne, mais aussi à mieux assimiler la matière enseignée.

«Des élèves avec des troubles de comportement, ou qui étaient un peu perturbateurs dans la salle de classe, sont devenus moins dérangeants. Des élèves qui ne s’intéressaient pas (à la matière enseignée) étaient soudainement engagés quand on leur demandait de trouver un pronom personnel et de courir vers le verbe bien conjugué à l’autre bout de la classe.»

Mme Léger et sa collègue, Suzanne Hébert, ont conçu le modèle d’apprentissage il y a une dizaine d’années, alors qu’elles étaient toutes deux enseignantes à l’école Sainte-Bernadette. À l’époque, le gouvernement de Shawn Graham encourageait les écoles à offrir, en moyenne, aux élèves 30 minutes d’activité physique par jour, dans un contexte structuré. Les enseignants et les directions d’école avaient cependant un défi de taille: comment y arriver sans réduire le temps en salle de classe?

Mmes Léger et Hébert – aujourd’hui directrice et directrice adjointe – sont arrivées à la conclusion que le meilleur moyen de résoudre le problème était en faisant bouger les élèves durant les cours.

«La première idée qui m’est venue en tête, par exemple, était un jeu pour apprendre les jours de la semaine. On chantait le Roi, la reine et le petit prince, puis j’invitais les enfants à se lever et à mimer la chanson pour la pleine durée.»

Mme Léger a installé une affiche d’un thermomètre gradué de 0 à 150. Chaque fois que les élèves faisaient une minute d’activité physique, elle l’indiquait sur le thermomètre.

«Il y a eu des progrès. On n’avait pas les 150 minutes au départ.»

Dès les premiers jeux, il y a eu un effet boule de neige. Tous les enseignants ont participé à l’élaboration d’une banque d’activités. Peu à peu, la méthode d’enseignement s’est ancrée dans la culture de l’école.

Aujourd’hui, les enseignants de l’école Sainte-Bernadette emportent des espadrilles de sport à l’école chaque jour afin de bouger avec leurs élèves…

«On n’a pas besoin d’avoir une tenue sportive tous les jours ou porter des espadrilles en tout temps. Mais il faut en avoir, car quand on fait la pédagogie en mouvement, il faut montrer l’exemple.»

En février, l’Acadie Nouvelle a publié deux textes sur la durée des récréations et la santé des élèves de la province. Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud, et Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, ont tous les deux identifié l’école Sainte-Bernadette comme un exemple à suivre.