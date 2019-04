Edmundston: le Centre Maillet vit des moments difficiles

Aux prises avec un manque à gagner de 40 000$ et des infrastructures vieillissantes, le Centre Maillet d’Edmundston est à la recherche de solutions miracles afin d’assurer la poursuite de ses activités.

Les dirigeants de l’organisme qui gère l’immeuble du quartier Saint-Basile estiment que l’augmentation importante des frais de chauffage, la diminution de la contribution financière de la Ville d’Edmundston et l’absence de financement de la part du gouvernement provincial mettent en péril l’avenir du centre à vocation culturelle et communautaire.

L’édifice, situé sur l’avenue Ben-Martin, abrite notamment un auditorium, des salles de réception et de réunion, des studios, une galerie d’art ainsi que des espaces à louer.

Selon les gestionnaires, malgré la présence d’une trentaine de locataires qui sont pour la plupart des organismes sans but lucratif et la tenue de plusieurs événements notables au fil des années, le Centre Maillet peine quand même à assurer sa survie.

Cette délicate situation a forcé les administrateurs du centre à organiser une réunion extraordinaire qui s’est déroulée lundi soir, en présence de nombreux participants.

«Malgré tout ce qui a été dit, le conseil d’administration croit encore au Centre Maillet», a tôt fait de dire l’une des administratrices, Pascale Maltais.

La voix souvent chargée d’émotion, Mme Maltais a expliqué que les rencontres avec des représentants du gouvernement provincial, de la Ville d’Edmundston et avec les députés de la région n’ont pas permis d’en arriver à une solution pouvant assurer le financement à long terme de l’édifice.

«Nous avons de nouveaux locataires et nous avons organisé plusieurs spectacles et événements, mais malheureusement, le temps nous manque.»

Une bonne portion des revenus du Centre Maillet proviennent des frais de location versés par ses locataires, d’une contribution de la Municipalité d’Edmundston et de l’organisation de divers événements.

Le gouvernement provincial a quant à lui cessé complètement de financer l’endroit en 2016.

«Nous en sommes à l’étape de payer des factures plutôt que de développer des projets», a expliqué Pascale Maltais à la foule.

«Il manque des revenus quelque part. Le pire scénario serait de voir l’arrêt des activités à la fin de l’année 2019», a quant à lui laissé tomber Paul-Émile Soucy, un autre administrateur bénévole du Centre Maillet.

Dans cette tourmente, la direction tente d’explorer toutes les possibilités qui lui permettrait de poursuivre sa mission de développement de la culture.

Un ajustement à la hausse des frais de location, une transformation de l’organisme vers un statut de coopérative et de nouvelles subventions sont quelques-unes des solutions qui ont été envisagées.

«La fermeture du centre n’est pas envisagée, mais nous avons envisagé la possibilité que les locataires puissent faire leur part, ça rendrait possible un nouveau plan financier», a indiqué Mme Maltais.

Cette solution n’est pas sans inquiéter certains des locataires.

«Ça serait difficilement envisageable. On parlerait d’une hausse d’environ 50% de nos frais de location», a indiqué Michelle Soucy, de la troupe les Danseurs du Madawaska.

«Nous sommes conscients des enjeux, mais je vois difficilement où nous pourrions aller et tenir nos activités sans Maillet», a pour sa part souligné Jean-Louis Daigle, le président de l’Association d’intégration communautaire Edmundston-Madawaska.

Propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de son ministère des Transports et de l’Infrastructure, l’édifice qui abrite le Centre Maillet nécessite également d’importants travaux qui lui permettrait de respecter les normes provinciales qui sont de mise et de mieux desservir sa clientèle.

Ces travaux, jugés plus que nécessaires, sont estimés à pas moins de 750 000$.

Le Centre Maillet existe sous sa forme actuelle depuis 2014. Ses promoteurs estiment qu’environ 60 000 personnes en provenance du Madawaska, du Restigouche-Ouest, du Maine et du Témiscouata s’y retrouvent chaque année afin de participer à l’un des nombreux événements présentés.

Plusieurs gardent fraîchement en mémoire ses fameuses soirées country ou encore la présence, il y a fort longtemps, d’artistes de renom comme Nana Mouskouri et Gilbert Bécaud.

«J’ai vu sa naissance, mais je ne voudrais pas voir la mort de la bâtisse», a déclaré Soeur Lorraine Soucy, tout en vantant la mission d’éducation et de développement de la culture portée par le Centre Maillet.