Festival acadien de Caraquet: déficit majeur

Des changements importants cognent à la porte du 57e Festival acadien de Caraquet, prévu cet été. Parce que l’organisation fermera les livres de 2018 avec un déficit majeur.

Certaines sources parlent de 135 000$ dans le rouge dans un budget de près de 900 000$. Le président du conseil d’administration de l’événement, Philippe Chiasson, n’a pas confirmé ni nié. Il a seulement demandé d’attendre le résultat de la vérification des livres comptables et la prochaine assemblée générale annuelle, qui doit avoir lieu cet été, avant de dresser un portrait complet de la situation.

Il ajoute d’un même souffle que certaines subventions n’auraient pas encore été encaissées, même si l’année financière s’est terminée le 31 mars.

Cependant, le porte-parole assure que la qualité de la programmation de 2019 ne sera pas affectée par la situation financière.

Chose certaine, la mouture de 2018 n’a pas généré les revenus escomptés. Le succès des passe-bracelets – plus de 1800 vendus – a par contre empêché de nombreuses entrées individuelles aux concerts sous le chapiteau à Place Festival.

Ces spectacles populaires n’ont pas tous connu du succès. Si quelques-uns ont fait salle comble – la tente peut contenir 2000 spectateurs -, d’autres ont peiné à attirer les amateurs.

Cette fréquentation a également eu une incidence notable sur les revenus liés à la vente d’alcool. Les gens boivent moins qu’avant, a noté la direction du Festival.

Il y a également eu moins de touristes qu’à l’habitude dans la région au début d’août, selon les rapports obtenus par les festivaliers.

Sans oublier le fait qu’en 2017, dans le cadre des fêtes du 150e de la Confédération canadienne, le Festival avait obtenu des sommes qui n’étaient plus sur le radar en 2018.

«C’est clair qu’on ne peut pas se permettre de présenter deux ou trois festivals déficitaires, a admis Philippe Chiasson. Nous avons vécu des choses qui nous ont fait mal. Tous nos bailleurs de fonds sont au courant de notre situation. Quel est le montant qui manque? Tant que la vérification comptable n’est pas faite, nous ne pouvons rien confirmer. Cependant, nous n’avons rien à cacher. Une fois les livres vérifiés, nous les présenterons à notre assemblée générale annuelle.»

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, a indiqué au journal ne pas avoir eu de communication officielle avec la direction de l’événement au sujet d’un éventuel déficit. En janvier, la ville a réitéré sa subvention de 75 000$ avec la disposition d’une marge de crédit de 100 000$ à l’organisation présidée par Philippe Chiasson.

«Pour le moment, ce ne sont que des ouï-dire, a tenu à signaler le maire. Le président du Festival m’a déjà mentionné qu’il y aurait peut-être un déficit, mais on n’a rien eu d’officiel là-dessus. Peut-être attendent-ils des subventions qui devaient entrer à la dernière minute.»

Le Festival acadien de Caraquet avait déjà vécu un déficit dans les six chiffres. C’était en 2012, alors que 100 000$ manquaient dans la colonne des revenus afin d’équilibrer le budget autour du million $.

L’organisation avait alors provoqué un grand remue-méninges dans la communauté et revu sa programmation pour la rendre plus familiale et conviviale. La Place Festival a été notamment créée à la suite de cette initiative.

Les bonnes années de fréquentation qui ont suivi ont permis d’effacer de l’ardoise en trois ans ces pertes importantes.

Changements importants

Peu importe ce que diront les chiffres, certains changements importants sont dans le collimateur du Festival acadien de Caraquet et pourraient être annoncés lors du dévoilement de la programmation 2019, dans quelques semaines.

Par exemple, le Festival entend déplacer des concerts et des événements au site du Carrefour de la mer, notamment dans la grande tente extérieure qui n’a servi qu’une seule fois en 2018. On cherche à mieux exploiter cet endroit.

La gestion de la passe-bracelet sera aussi modifiée. Au coût de 55$, elle permettait d’assister à six concerts mettant en vedette 14 artistes ou groupes sous la tente principale montée près de Place Festival. Cependant, l’incapacité d’acheter un billet pour un seul concert en a frustré plus d’un, spécialement chez ceux qui étaient en visite à Caraquet pour un soir seulement.

La direction du Festival a promis d’améliorer la formule pour 2019. On cherche une stratégie qui satisfera non seulement les spectateurs qui voudront assister à tous les spectacles, mais aussi les visiteurs d’un soir intéressés à passer une belle soirée en musique.

«Nous regardons partout où nous pouvons faire des changements et améliorer les choses, a continué M. Chiasson. Évidemment, nous avons entendu les plaintes au sujet de la passe-bracelet. Peut-être irons-nous entre les deux en permettant un certain nombre de billets individuels. Il faut se rappeler que nous vivons dans une région où les gens achètent souvent à la dernière minute et où il s’organise plus d’une centaine de spectacles dans un court laps de temps. Nous nous arrachons tous la même clientèle. N’oublions pas non plus que Festival acadien est un peu à part des autres parce que nous privilégions des artistes acadiens, francophones et émergents.»