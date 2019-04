Shippagan: le sort du futur pont inquiète un conseiller

Un conseiller municipal de Shippagan, Rémi Hébert, craint qu’à force de vouloir réaliser des économies, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs procèdera à la construction d’un nouveau pont «cheap et ordinaire». Anita Savoie-Robichaud, mairesse de Shippagan, a déploré les propos, qu’elle considère comme étant partisans.

Lundi soir, conformément au protocole des réunions ordinaires à Shippagan, le conseiller Hébert, qui est également président du comité de l’environnement, a procédé à la lecture de son rapport d’activité mensuel. C’est à ce moment qu’il en a profité pour partager ses états d’âme sur le dossier du pont Shippagan-Lamèque.

«Je crois que le gouvernement va construire le pont. C’est évident que le premier ministre Higgs n’est pas fou. Il est conscient que la circonscription peut facilement basculer du côté des rouges et renverser son gouvernement. Toutefois, je suis d’avis que ce pont sera le plus cheap et ordinaire qui soit en raison des économies de coûts recherchées», a-t-il lancé.

La circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou est représentée à Fredericton par le progressiste-conservateur Robert Gauvin. Le gouvernement de Blaine Higgs dispose toutefois d’une très faible majorité de deux voix en chambre, principalement en raison de l’appuie de la People’s Alliance. Le député Gauvin a déjà réfléchi à son avenir politique dans le passé et il est le seul député francophone de son parti. Le premier ministre a donc intérêt à le traiter (ainsi que sa circonscription) aux petits oignons.

Anita Savoie Robichaud avoue qu’elle a été prise de court par les propos du conseiller Hébert, qu’elle a qualifiés «d’opinions personnelles». Officiellement, les conseillers municipaux ne sont pas affiliés à un parti politique quelconque.

«Ce sont des propos partisans que je déplore», a-t-elle dit.

En décembre 2018, le premier ministre Higgs a affirmé que son gouvernement allait réaliser une nouvelle étude sur l’état du pont Shippagan-Lamèque avant de s’avancer sur un échéancier concernant l’avenir de la structure construite en 1957.

Peu après, Robert Gauvin s’est fait rassurant. Un nouveau pont serait construit le plus rapidement possible, a-t-il promis.

«On essaie toujours de rester positif par rapport à ce dossier et chaque fois qu’on rencontre le député, il nous dit toujours que ça va se faire», explique Mme Savoie Robichaud.

«Quand le gouvernement dit qu’il veut refaire une étude, ça nous inquiète, mais ce n’est pas le discours qu’on entend présentement.»

Parmi les préoccupations soulevées par le conseiller Hébert figurait l’ajout d’une piste pour permettre aux vélos, aux motoneiges et aux VTT de traverser le pont en sécurité. Il doute qu’elle soit construite.

Cet ajout demeure une priorité pour la Ville de Shippagan ainsi que les autres acteurs impliqués dans le dossier.

«C’est un pont pour les 75 prochaines années, alors il ne faut pas manquer le coup, autant au niveau de la sécurité qu’au niveau touristique. On va continuer de partager ce message», dit la maire Savoie Robichaud.

Ce week-end, lors d’une entrevue avec Radio-Canada , Robert Gauvin a affirmé que les démarches pour remplacer l’infrastructure vont se poursuivre cet été. La construction pourrait être lancée en 2021.