140 000$ pour remplacer les bandes de l’aréna de Cap-Pelé

Les bandes de l’aréna de Cap-Pelé, vieilles de 47 ans, seront remplacées cet été. Le conseil municipal a entériné un investissement de 140 000 $ dans le projet, lundi soir.

Les élus du village du Sud-Est ont accordé à Seacor Athletic le contrat des travaux au 54 rue de l’Aréna, même si l’entreprise n’est pas le plus bas soumissionnaire. L’offre de 139 800 $ du groupe de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, est 2200$ de plus que celle de Strait Forward Steel Buildings, de Scoudouc.

Le conseil municipal a choisi l’entreprise prince-édouardienne étant donné qu’il a «reçu quatre excellentes références pour ce genre de travail dans le passé». Le groupe de Scoudouc n’a quant à lui pas obtenu de telles recommandations.

En février, la municipalité a lancé un fonds en vue d’effectuer un jour un projet majeur de modernisation de l’aréna de 2 à 2,5 millions $. Elle attend depuis près de cinq ans pour le financement des gouvernements provincial et fédéral.

«On fait la rénovation de l’aréna par phase, et on commence par le plus pressant. Les bandes étaient les plus urgentes pour la sécurité des utilisateurs», explique le maire Serge Léger.

«On a fait la toiture l’an dernier, au coût de 20 000 $. On y va par les petits. Ce qu’on fait maintenant n’aura pas besoin d’être fait plus tard.»

Outre les bandes, l’ajout de nouveaux vestiaires à l’aréna est prioritaire. À l’heure actuelle, elle en a que quatre, ce qui cause des problèmes pour les athlètes féminins. Les élus souhaitent aussi installer des toilettes accessibles pour les personnes ayant un handicap et moderniser le revêtement de l’édifice.