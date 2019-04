Le drapeau micmac flottera devant l’édifice municipal de Moncton

Le conseil municipal de Moncton a approuvé lundi l’installation du drapeau des Micmacs de façon permanente devant l’hôtel de ville.

Il rejoindra les drapeaux du Canada et du Nouveau-Brunswick, l’Union Jack britannique, le drapeau acadien et celui de la Ville de Moncton. Le drapeau rouge et blanc, sur lequel figurent une croix, une lune et une étoile distinctives, sera installé avant le 21 juin, date de la Journée nationale des Autochtones.

Susan Levi-Peters, ancienne cheffe de la Première Nation Elsipogtog, a salué le geste des conseillers, ajoutant que ce symbole participera aux efforts de réconciliation.