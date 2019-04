Logement abordable: Moncton veut réduire l’itinérance de moitié

Moncton explore une série de pistes pour s’attaquer au manque de logement abordable sur son territoire. Peu d’entres-elles, cependant, pourront résoudre le problème à court terme.

Les élus de Moncton ont débattu lundi soir de nouvelles solutions pour faciliter l’accès au logement et lutter contre l’itinérance.

Actuellement, un ménage de Moncton sur quatre consacre 30% ou plus du revenu familial pour avoir un toit au-dessus de sa tête. De plus, la liste d’attente du gouvernement provincial pour les logements subventionnés continue de s’allonger. L’an dernier, 1631 résidents du Grand Moncton y étaient inscrits.

Un rapport préparé par la firme SHS Consulting propose à la municipalité une feuille de route sur 10 ans afin de corriger ces lacunes.

Il soumet notamment l’idée de créer une banque de loyers, qui pourrait offrir des prêts ponctuels sans intérêts aux particuliers et aux familles qui risquent de sombrer dans l’itinérance.

Le rapport invite aussi la Ville à constituer un fonds de réserve pour la création, le maintien et la rénovation de logements abordables. La municipalité devra inciter les promoteurs immobiliers à construire un éventail d’habitations plus large et s’assurer que les fonds fédéraux et provinciaux profitent avant tout aux personnes touchées par l’itinérance.

Il est également question de recenser les sans-abris chroniques et les personnes qui ont besoin d’un logement permanent avec services de soutien, d’organiser un sommet annuel sur la question ou d’élaborer une politique pour le relogement et la protection des locataires qui se retrouvent délogés par des travaux de rénovation ou la fermeture de leurs logements locatifs.

L’objectif est ambitieux: on souhaite réduire de moitié de nombre de personnes en situation d’itinérance.

Le conseiller Brian Hicks espère que ces idées ne resteront pas lettre morte.

«Il faut arrêter d’en parler et agir maintenant sinon, dans dix ans, nous aurons toujours le même problème sur les bras», lance-t-il.

«Je ne peux pas prétendre que ce plan va résoudre le problème immédiatement. Il ne servira à rien si vous le laissez sur une étagère, lui a répondu la consultante de SHS Consulting, Johanna Hashim. Il reste beaucoup de questions à régler, on ne fera pas disparaître le problème de l’itinérance demain ou dans six mois.»

Dans ce dossier, Moncton avance dans le noir alors que le gouvernement provincial n’a toujours pas encore dévoilé sa stratégie sur le logement abordable. Le gouvernement Higgs a reçu cette semaine le premier versement découlant d’une entente de 299 millions $ sur 10 ans conclue l’an dernier entre Fredericton et Ottawa.

Jusqu’à présent, le fédéral fournissait 3,9 millions $ par année au gouvernement provincial pour le logement abordable. Le nouveau plan offre plutôt 30 millions $ par année.

Plusieurs conseillers ont exprimé leur frustration face au manque de progrès depuis la signature de l’entente. Charles Léger et Paulette Thériault ont appelé les deux autres paliers de gouvernement à accélérer la cadence et à débloquer ces fonds publics au plus vite.

Charles Burrell, bénévole très impliqué dans la lutte contre la pauvreté, a salué la volonté grandissante des élus municipaux de combattre l’itinérance.

Il affiche cependant son scepticisme quant à la portée du rapport.

«On continue de parler des mêmes choses, mais on n’agit pas», souffle-t-il.