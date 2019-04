Mégacamping de Shediac: les promoteurs ne sont pas au bout de leur peine

Les promoteurs du mégacamping de Shediac ne sont pas au bout de leur peine. Après avoir répondu à 95 questions de la province et éliminé 20% des emplacements de ses plans, ils devront répondre à une quarantaine d’autres questions afin d’obtenir une décision sur leur étude d’impact environnementale.

Il leur a fallu plus de 18 mois, mais les promoteurs du Camping Shediac ont répondu en février aux 96 questions formulées par le Comité de révision technique (CRT) de l’étude d’impact environnementale.

Au cours du processus, ils ont réduit le nombre proposé de sites de camping d’environ 700 à 542 «afin d’éviter les grandes terres humides dans le nord» du site.

Leurs efforts n’ont cependant pas satisfait le CRT.

Dans une lettre envoyée le 26 mars à la paroisse anglicane de Shediac – propriétaire du terrain en question – il soumet 37 nouvelles questions sur le plan de drainage, l’environnement, la qualité de l’air et la circulation.

«Il a été déterminé que ces questions et ces enjeux devront être traités avant toute décision concernant le projet», peut-on lire dans le document préparé par la gestionnaire de projet Sheila Goucher.

Les promoteurs devront notamment fournir «une description détaillée des poissons et des habitats de poisson» dans un cours d’eau, à la demande du ministère des Pêches et des Océans du Canada.

«Le cours d’eau peut être éphémère (un écoulement d’eau de courte durée), et il peut y avoir des habitats de poisson ou des zones dont les poissons dépendent directement ou indirectement pour leur subsistance au printemps (par exemple, l’éperlan arc-en-ciel).»

Mme Goucher veut obtenir plusieurs précisions concernant des sujets abordés durant la première vague de questions de l’étude d’impact environnementale.

Par exemple, le CRT avait demandé en juin 2017 aux promoteurs de produire des recherches sur les antécédents ethnohistoriques sur la présence autochtone dans la zone visée. Au début février, la paroisse a répondu qu’une telle recherche aura lieu. La semaine dernière, le Comité de révision a rappelé qu’il attend toujours les résultats de la recherche.

La province demande également aux promoteurs de fournir des descriptions plus précises sur divers aspects techniques du terrain de camping, en plus d’une explication des mesures qui permettront de minimiser l’impact sur les terres humides.

Les promoteurs proposent de construire leur terrain de camping sur un terrain de 63 acres situé à moins de 10 minutes de marche de la plage Parlee. Le site s’étend de la rue Main, au sud, et South Cove, au nord. Il occupe l’espace entre les chemins Pointe du Chêne et Plage Parlee.

Les 542 sites du terrain de camping auront accès à l’eau, l’égout et le service électrique. Le projet comprend également un bureau administratif, un terrain de jeux avec piscine et parc de jeux d’eau, des toilettes et des douches publiques, un stationnement pour les visiteurs et divers bâtiments de stockage.

La paroisse anglicane de Shediac a refusé d’accorder une entrevue à l’Acadie Nouvelle. L’organisme n’a pas émis de commentaires sur le sujet sur la place publique sur le sujet dans les dernières années.