Tempête printanière: plusieurs écoles fermées

Une tempête printanière force la fermeture de plusieurs écoles francophones dans la région de Miramichi et de Kent.

Les écoles Régionale de Baie-Sainte-Anne, Carrefour Beausoleil de Miramichi, Soleil Levant de Richibouctou, Étoile de l’Acadie de Rogersville, et Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent sont fermées.

Des écoles sont également fermées dans les districts anglophones.

Environnement Canada prévoit que la neige commencera à tomber tôt ce matin sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, puis se propagera rapidement vers le nord d’ici midi. La neige devrait se mêler de pluie cet après-midi sur les secteurs du Sud-Est. On prévoit une accumulation de 10 à 20 cm de neige, et l’accumulation la plus importante se produira dans le Nord-Est.