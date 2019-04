Une saison couronnée de succès au Sugarloaf

Le centre de ski du parc provincial Sugarloaf a fermé ses pentes dimanche, clôturant du coup l’une de ses meilleures saisons des dernières années.

C’est sous un mélange de soleil, de pluie et de verglas que s’est terminé la saison de ski 2018-2019 au Sugarloaf. Un cocktail météo qui aura découragé les skieurs de profiter une dernière fois des pistes qui, contre toutes attentes, étaient pourtant en excellentes conditions.

«Somme toute, ce fut une excellente saison», récapitule le directeur général du parc, Greg Dion, rappelant que le centre a ouvert ses portes le 1er décembre, soit le plus tôt de son histoire.

«Ce faisant, on a pu proposer aux amateurs une très longue saison, probablement même notre plus longue à vie avec près de 90 jours de ski», souligne M. Dion, brossant du coup un bilan très positif de la saison.

Le centre aura été le premier de tout l’est du pays à ouvrir complètement son parc à neige, une réalisation dont son directeur n’est pas peu fier. Cette année marquait également l’entrée en fonction du nouveau télésiège quadruple et du tapis d’embarquement automatisé, deux nouveautés très appréciées des usagers selon M. Dion.

«Et c’est sans parler de la nouvelle piste sous le télésiège rendu possible grâce au retrait du remonte-pente (T-Bar). Cette piste est rapidement devenue l’une des plus fréquentées, l’une des favorites des usagers», dit-il.

Chose certaine, la fréquentation et les revenus furent au rendez-vous au centre de ski. Selon des données préliminaires, M. Dion chiffre ces augmentations à environ 11% par rapport à l’an dernier.

Les conditions d’enneigement ne seraient pas étrangères à cette bonne performance. Les conditions de ski ont en effet été excellentes tout l’hiver, notamment grâce aux nombreuses accumulations.

Seul bémol: le froid persistant en janvier et février. Cette météo a refroidi les ardeurs des amateurs. Et bien entendu, il y a eu aussi la semaine de redoux au début mars qui a forcé l’annulation de la présentation du fameux Bonefight (compétition de patins à neige).

En développement

Maintenant que les équipements du parc sont pour la plupart à jour, M. Dion compte s’attaquer à améliorer les programmes offerts. Il aimerait notamment voir renaître l’équipe de descente.

«Ce serait vraiment bien, car ça apporte beaucoup à un centre d’avoir une équipe de ski. J’ai déjà fait partie de l’équipe à l’époque ici, et c’est ça qui m’a donné la piqûre du ski. J’aimerais faire revivre ce sentiment au sein de nos jeunes. Et je suis certain qu’il y aurait une demande pour cela», exprime-t-il, notant que l’équipe pourrait avoir plus d’une branche.

«Grâce à notre parc à neige, on pourrait non seulement développer la descente en skis (slalom), mais aussi la planche. On aurait même les infrastructures pour toucher au skicross, au boardercross et au slopestyle. On est vraiment intéressé à développer une équipe, tout ce qui nous manque c’est l’expertise, avoir des personnes désireuses de s’impliquer dans ce projet», ajoute M. Dion.

Autre item sur lequel M. Dion aimerait se pencher: l’ajout de pistes de randonnée dédiées aux Fatbike, un loisir qui gagne en popularité un peu partout.

«On a des endroits où le pratiquer ici, comme la piste Terry-Fox, le terrain de camping et certains sentiers de raquettes. Mais on pourrait avoir plus, avoir un bon réseau de sentiers plus adaptés (plus large) pour eux», indique-t-il, notant toutefois qu’il n’est pas dans les plans de permettre de monter les vélos en haut des pistes même si les télésièges sont dotés de crochets à cet effet.