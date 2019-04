Au tour de la Foire agricole de Saint-André de chercher des bénévoles

À ce rythme, les mots «manque de bénévoles» risquent d’être sacrés l’expression de langue française la plus utilisée au cours de l’année 2019…

La Foire agricole de Saint-André vient de s’ajouter aux nombreux événements et festivals qui ont grandement besoin de bénévoles et dont la survie pourrait être menacée.

À quelques mois de la fête familiale qui doit se tenir du 15 au 18 août, les bénévoles prêts à donner un peu de temps pour organiser l’événement se font toujours rares.

«En 2018, seulement cinq personnes ont travaillé à l’organisation de la Foire agricole qui est quand même parvenue à être un succès et à dégager un surplus d’environ 4000$. Ça fait quelques années que ça fonctionne ainsi, mais là ce n’est plus possible de suivre le rythme avec un nombre si minime de bénévoles. Ces gens-là sont à terre», a expliqué Marcel Levesque, le maire de la Communauté rurale de Saint-André.

«On lance un dernier appel ou on tourne la page, c’est aussi simple que ça comme situation.»

L’administration municipale se donne deux semaines afin de mettre en place un comité qui sera capable de remettre sur les rails l’événement où agriculture, musique, tournois et activités familiales ont toujours fait bon ménage.

Les spectacles offerts par Cayouche, le «pageant des guidounes», les animaux de la ferme et le traditionnel défilé dans les rues de la communauté ont fait le bonheur des festivaliers au fil des ans et la réputation de la Foire qui doit célébrer cet été son 12e anniversaire.

Les personnes intéressées à la relance du plus important événement annuel se déroulant à Saint-André peuvent communiquer avec le bureau de la municipalité.

Cet appel ultime aux gens de la communauté intervient quelques jours à peine avant le lancement de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule la semaine prochaine à travers le pays.