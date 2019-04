Des auteurs de renom et pour tous les goûts à Edmundston

La jeune Lison Martel, de Saint-Quentin, n'a pas hésité à se rendre jusqu'à Edmundston avec sa mère afin de visiter le Salon du livre. Elle s’est fait prendre en photo avec l’auteure et comédienne Frédérique Dufort. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le 34e Salon du livre d’Edmundston s’est ouvert jeudi soir à l’intérieur des murs de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, transformée pour l’occasion en véritable haut lieu de la culture où les bouquins de tous genres règnent en maître.

Plus d’une centaine d’auteurs du Nouveau-Brunswick et du Québec prennent part à l’événement littéraire qui se déroule jusqu’à dimanche prochain.

Les activités ont débuté avec le dévoilement par les organisateurs de la «Personnalité du salon», un honneur qui a été décerné cette année à l’artiste multidisciplinaire Sébastien Bérubé.

L’auteur, qui vient tout juste de publier son recueil Maudire les étoiles, sera omniprésent durant le Salon. En plus d’être sur place afin de présenter ses propres œuvres, il veillera à la bonne marche du circuit littéraire, au 5 à 7 littéraire qui se tiendra vendredi en plus de prendre part à un déjeuner littéraire tenu samedi matin en compagnie d’auteures comme Pascale Wilhemy, Louise Portal et Nathalie Roy.

«Être honoré de la sorte et avoir un tel événement littéraire chez soi, c’est vraiment quelque chose», a raconté l’artiste originaire du Madawaska.

Tristan Demers est l’un des autres invités de marque du 34e Salon du livre d’Edmundston. Grand habitué de l’événement, ce dernier est sur place afin faire découvrir aux visiteurs sa plus récente oeuvre intitulée Astérix chez les Québécois: un Gaulois en Amérique.

«J’ai autant de plaisirs ici à Edmundston qu’à Paris! Il y a une telle vivacité et de moyens de faire une véritable fête avec la lecture», dira l’auteur de bandes dessinées qui partagera ses secrets du dessin samedi après-midi avec les jeunes visiteurs du Salon.

Frédérique Dufort est une autre auteure invitée qui a eu l’occasion d’accueillir, jeudi soir, les tout premiers visiteurs qui ont franchi les portes du Salon du livre.

Vedette de la télésérie Unité 9, la jeune écrivaine est allée à la rencontre d’élèves des écoles de Saint-Quentin et de Kedgwick avant de prendre place à son kiosque du Salon du livre afin de présenter ses livres Fais-le pour toi pendant 365 jours et Miss Parfaite.

«C’est important pour moi de discuter avec les élèves des plaisirs de lire, de la réussite scolaire, de l’intimidation et du besoin de se débarrasser des étiquettes», a affirmé celle qui campait avec brio le personnage de Léa à la télévision.

Annie Brocoli, Debbie Lynch-White et Jean-François Baril figurent également parmi les personnalités de renoms qui seront présents durant le Salon du livre d’Edmundston.