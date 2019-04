Des idées pour faciliter la vie des parents politiciens

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, et son fils Hugo. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les députés qui ont de jeunes enfants ne manquent pas d’idées pour changer les façons de faire à Fredericton et encourager davantage de parents à faire le saut en politique.

Selon le progressiste-conservateur Robert Gauvin, la province pourrait notamment avoir davantage recours à la technologie comme la vidéoconférence.

«La technologie peut nous permettre d’être n’importe où et de parler à n’importe qui», dit-il.

Sa collègue libérale Isabelle Thériault est également du même avis.

«On devrait se servir de plus en plus de la technologie. Si mon fils est vraiment malade, j’aimerais être en mesure de rester avec lui, mais d’être présente via la vidéoconférence pour pouvoir donner mon opinion (à Fredericton)», affirme-t-elle.

M. Gauvin et Mme Thériault proposent aussi de décentraliser les activités de leur caucus pour que ce ne soient pas toujours les mêmes députés qui doivent faire le plus de route.

«J’aimerais que nous puissions nous déplacer pour faire des caucus dans différentes régions de la province pour nous rapprocher des gens», avance le vice-premier ministre. Le cabinet pourrait aussi faire de même, soutient-il.

«Je comprends que nous siégeons à l’Assemblée, mais ce qui est en dehors de ça, je pense que nous aurions avantage à visiter le Nouveau-Brunswick», commente Mme Thériault.

«Je cherche à décentraliser ça totalement. J’aimerais que les réunions se fassent ailleurs dans la province. Tout n’a pas besoin de se faire à Fredericton.»

La députée aimerait aussi que le gouvernement s’engage à fournir aux élus l’horaire de la session à l’Assemblée législative beaucoup plus tôt dans l’année.

«Nous recevons (l’horaire de l’Assemblée) pas mal à la dernière minute. Ça fait depuis Noël que j’essaye de planifier mon printemps. C’est un réel défi pour un parent d’avoir un horaire à la dernière minute comme ça. On sait qu’en politique, c’est presque 24h sur 24.»

Kevin Arseneau, du Parti vert, croit-lui aussi qu’il faut en faire plus pour rendre la vie plus facile aux jeunes parents.

«Une garderie à l’Assemblée législative ça serait bien. Ce n’est pas un endroit accueillant pour les enfants», constate-t-il.

L’Assemblée devrait aussi se pencher sur les congés parentaux pour les députés qui, comme lui, ont un enfant durant leur mandat.

Contrairement aux employés du gouvernement provincial et de l’Assemblée législative, les députés n’ont pas clairement droit à des congés parentaux.

Toutefois, si un député était «incapable d’assister à un jour ou des jours de séance en raison de la naissance d’un enfant ou de la garde de celui-ci», il continuerait probablement à recevoir son salaire en totalité puisqu’il s’agit d’«un motif valable», précise le greffier adjoint de l’Assemblée, Shayne Davies.

L’Assemblée législative n’écarte pas non plus la possibilité d’offrir du soutien supplémentaire à un élu qui viendrait d’avoir un enfant pour lui permettre de «s’acquitter de ses responsabilités et de servir ses concitoyens au meilleur de ses capacités»

«Qu’il s’agisse de faciliter la garde d’enfants ou d’autres services sur place, ou de fournir des ressources supplémentaires à Fredericton ou dans le bureau de circonscription, toute mesure visant à aider un député au cours de cette période pourrait être envisagée», indique Me Davies.