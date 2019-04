Fusion au Madawaska: le DSL de Saint-Joseph se retire du projet

Le comité consultatif du District de services locaux (DSL) de Saint-Joseph se retire du projet de communauté rurale avec ses voisins des DSL de Saint-Jacques et de Saint-Basile.

Le projet de regroupement se retrouve donc en veilleuse.

L’annonce du DSL de Saint-Joseph survient avant même qu’une étude de faisabilité en lien avec le projet ne soit menée.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, avait récemment donné son feu vert à une telle évaluation et sommé son personnel d’accompagner les promoteurs dans leur démarche de regroupement municipal.

«En tant que membres bénévoles du comité consultatif du DSL de Saint-Joseph, nous avons un devoir envers la communauté qui nous a élus et pensons que notre temps et notre énergie seraient mieux investis à travers des projets plus constructifs. Nous serons tout de même ouverts à réévaluer la situation dans le futur si les conditions s’avèrent plus favorables», a expliqué Jocelyn Sirois dans un communiqué de presse.

Les membres du comité ont indiqué qu’ils étaient intéressés par la création d’une communauté rurale. Ils estiment cependant que les démarches entreprises jusqu’à maintenant n’ont pas atteint les résultats escomptés. Ils émettent également des réserves au sujet des critères sur lesquels une nouvelle municipalité pourrait être créée.

«C’est une décision crève-cœur qui a été prise (de se retirer du processus), en espérant que ça puisse faire bouger les choses», a indiqué à l’Acadie Nouvelle Jocelyn Sirois.

Plus tôt cette année, des promoteurs de la fusion des DSL du Madawaska avaient pourtant dit souhaiter que l’étude de viabilité soit réalisée ce printemps et la tenue d’un plébiscite à l’automne.

Loin de vouloir remettre en question le bien-fondé du regroupement municipal, M. Sirois souligne que les discussions menant à sa mise en œuvre se sont avérées plus difficiles que prévu.

«Il y a avait des choses qui n’étaient pas toujours claires lors des discussions, des délais qui n’avaient peut-être pas leur place à l’horaire», a-t-il ajouté.

Il va sans dire que le retrait du DSL de Saint-Joseph de la table de discussions forcera l’élaboration d’un nouveau calendrier de travail et la mise en veilleuse du projet pour un certain temps.

«On ne peut pas parler d’un projet qui est mort, mais qui est certainement retardé et qui j’espère pourra être ravivé», a réagi Jules Bossé, le président du DSL de Saint-Jacques.