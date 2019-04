Le Parti vert prépare l’avenir

Un peu plus de six mois après qu’il ait réussi à faire élire trois députés à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, le Parti vert se réunit ce week-end dans la région Chaleur, pour sa convention annuelle et assemblée générale annuelle.

L’Acadie Nouvelle a profité de cette occasion pour faire le point avec un politologue sur le Parti vert du Nouveau-Brunswick et ses trois élus, David Coon, chef du parti, Kevin Arseneau, député de Kent-Nord et Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar.

Selon Mario Lévesque, politologue à l’université Mount Allison, à Sackville, la principale force du Parti vert est aussi l’une de ses faiblesses.

«Le Parti vert souhaite faire la politique autrement. Il veut être un parti où la consultation est au coeur des démarches et qui a les intérêts de la population à coeur. Sous la direction de M. Coon, le parti l’a toujours fait et continue de le faire. Je dirais que c’est sa plus grande réussite, mais aussi sa faiblesse, car ses efforts ont été rabroués par la coalition entre les progressistes-conservateurs et la People’s Alliance.»

Afin de poursuivre sur leur lancée, les Verts devront continuer d’être pertinents au niveau politique et de bien communiquer leur message à la population.

«Le défi de M. Coon sera de continuer de cultiver son équipe de députés pour qu’ils continuent d’approfondir leurs connaissances.»

Les yeux tournés vers l’Île-du-Prince-Édouard

Bien que le gouvernement de Blaine Higgs semble avoir les rênes du pouvoir bien en main, en contexte minoritaire, le gouvernement pourrait être renversé, en principe, à n’importe quel moment.

Est-ce que les verts s’en tireraient aussi bien lors d’une prochaine élection? Mario Levesque envisage quelques scénarios différents. Les résultats pourraient dépendre du succès du Parti vert à l’Île-du-Prince-Édouard où il continue de mener dans les sondages à quelques semaines des élections provinciales du 23 avril, croit M. Levesque.

«Les choses pourraient évoluer de plusieurs façons au cours des prochains mois. Les verts pourraient continuer de recevoir des votes de gens qui votent normalement pour les libéraux, mais qui en ont assez des deux partis traditionnels et qui sont peu familiers avec ce que propose Kevin Vickers, le favori dans la course à la direction du Parti libéral. Dans ce cas, les verts pourraient envisager de remporter quelques sièges supplémentaires lors d’une prochaine élection.»

Le politologue évoque d’autres possibilités. Le parti pourrait simplement réélire les mêmes députés ou encore, perdre des appuis si Kevin Vickers s’avère être un politicien dynamique avec du soutien à l’échelle de la province.

«Il reste encore du temps avant la prochaine élection, alors il sera intéressant de voir comment les choses évoluent.»

Les membres du Parti vert du Nouveau-Brunswick se réuniront les 6 et 7 avril chez Danny’s à Beresford.