La vie de politicien avec de jeunes enfants

La vie de politicien, toujours tiraillé entre le travail de comté et les responsabilités législatives, est toujours un défi. Lorsqu’on est en plus parent de jeunes enfants, le défi se transforme en exploit. L’Acadie Nouvelle a discuté de conciliation travail-famille avec trois élus qui ont de jeunes enfants.

Isabelle Thériault a réfléchi longuement avant de faire le saut en politique. Le bien-être de son fils de 4 ans, Léo, n’était pas la moindre de ses préoccupations. Est-il possible d’être mère d’un jeune garçon et politicienne à temps plein?

«J’ai beaucoup réfléchi à ça», raconte l’élue âgée de 39 ans.

«J’ai rencontré des élus et d’anciens élus pour qu’il me parle de la vie de politicien. J’ai rencontré des femmes politiciennes et des mères politiciennes. J’ai beaucoup tâté le terrain.»

«Comme parents, on veut que nos enfants soient bien. C’est primordial d’être capable de faire ce travail-là tout en ayant un équilibre avec lui et pour lui», avance Mme Thériault.

À titre de députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault est l’une de celle qui habite le plus loin de la capitale provinciale. Pas question de retourner chez elle les soirs de semaine entre deux longues journées de travail à Fredericton.

Si la politique est l’art du compromis, être à la fois politicien et parent d’un jeune enfant est avant tout l’art de conciliation travail-famille.

«Quand je commence la journée à 9h à Fredericton, il faut que je quitte Caraquet à 5h du matin, donc il faut que j’appelle quelqu’un qui vient coucher chez moi la veille pour s’occuper de mon fils le matin. Ou si je décide de partir la veille, il faut que je demande l’aide de son père ou de ma mère ou d’un ami. C’est quand même beaucoup de logistique.»

«Je suis très, très, très privilégiée d’avoir une famille qui m’offre ce soutien vraiment exceptionnel. Ce n’est pas tout le monde qui a ce soutien-là, j’en conviens.»

Isabelle Thériault n’est d’ailleurs pas la seule dans sa région à avoir à se déplacer pour le travail, souligne-t-elle.

«Il y a des parents qui s’en vont dans l’Ouest pour quatre ou cinq semaines. Ce n’est pas seulement les politiciens qui vivent ça.»

Lorsque Robert Gauvin a fait le choix de présenter sa candidature dans Shippagan-Lamèque-Miscou pour le Parti progressiste-conservateur, il ne l’a pas fait seul. Lui-même fils de politicien, il savait qu’il aurait besoin de l’appui indéfectible de sa femme, Émilie Labranche, pour faire de cette aventure un succès sans douleur pour leurs deux enfants, Charles, 11 ans, et Alice, 6 ans.

«C’était vraiment une décision entre moi et ma femme. Si Émilie n’avait pas voulu que je me présente, je ne l’aurais pas fait», assure le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick.

«Elle m’a dit “tu as le goût de relever ce défi, vas-y. Nous allons te soutenir et nous allons nous arranger”. Mais la famille demeure la priorité numéro un. Si jamais on exigeait autre chose, j’arrêterais», indique celui qui a été élu l’an dernier pour la première fois à l’âge de 50 ans.

Malgré les longues journées à Fredericton et les responsabilités de ministre qui s’ajoutent à celles déjà nombreuses de député, M. Gauvin trouve le moyen de rester proche de sa femme et de ses enfants.

«Je l’appelle probablement entre cinq et dix fois par jour», dit- il. «Parfois (les enfants) viennent me joindre (à Fredericton) une journée durant la semaine. Nous faisons des efforts.»

L’éloignement et un emploi du temps surchargé ne sont quand même pas toujours faciles, admet M. Gauvin.

«Ne pas les voir tous les matins, c’est la partie qui n’est pas évidente.»

«C’est sur que c’est difficile, mais quand on se voit, mon garçon me serre plus fort et ma fille aussi. Je sais que mon garçon est fier. Il a eu l’occasion de me voir parler en public et il trouve ça spécial.»

Se lancer en politique alors que l’on a de jeunes enfants est déjà tout un défi; accueillir un nouveau-né en plein débat sur le budget en est un autre.

La femme de Kevin Arseneau, Rébeka Frazer-Chiasson, a donné naissance à leur fille, Aube, le 25 mars 2019. À peine 48 heures plus tard, le député vert de Kent-Nord était de retour à l’Assemblée législative.

«Aube est née le lundi et le mardi soir j’étais sur la route pour venir à Fredericton. Ça, ce n’est pas facile», convient M. Arseneau.

Même si les élus sont en quelque sorte maîtres de leur horaire, les règlements de l’Assemblée législative ne prévoient pas de congés parentaux pour les députés. Ils ne peuvent pas non plus se faire remplacer lorsqu’ils sont absents.

«Il y a des gens qui ont dit “tu gères ton propre horaire, tu aurais pu prendre un petit congé de paternité”», témoigne le politicien âgé de 33 ans.

«Mais je représente la circonscription avec le salaire moyen le plus bas. Je pense à tous ceux qui n’ont pas de congé. Je pense aussi à tous ceux qui comptent sur ma présence à l’Assemblée législative.»

Kevin Arseneau et son épouse ont également un garçon de 3 ans prénommé Hugo. «Ce n’est jamais facile de partir de la maison», constate-t-il. «Tu es absent beaucoup.»

«(Hugo) me demande beaucoup pourquoi je vais à Fredericton?»

En dépit de ce train de vie impossible, M. Arseneau affirme n’avoir jamais considéré attendre après sa carrière en politique avant d’avoir un deuxième enfant.

«Il n’y a jamais de bon moment et il n’y a jamais de mauvais moment. Ça ne change rien. Peut-être que nous en aurons un troisième alors que je serai encore député.»

C’est d’ailleurs un peu pour ses enfants et pour la jeunesse en général que Kevin Arseneau fait de la politique.

«On s’implique pour faire des changements dans la société, mais à la fin de la journée, on le fait pour qui? On le fait pour les prochaines générations.»

À l’âge de 4 ans, le fils d’Isabelle Thériault comprend suffisamment le travail de sa maman pour mettre du baume au coeur de la députée durant ses longues absences.

«Il a une certaine compréhension de mon rôle. Il dit tout le temps “maman aide les gens”. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça résume bien le travail que nous faisons», confie-t-elle.

Robert Gauvin sait que l’on peut être à la fois un bon père de famille et un bon député. Il prend pour exemple son père, l’ancien ministre Jean Gauvin.

«Il s’est toujours assuré d’être là dans les moments importants. Il n’a jamais manqué d’événement.»

Il croit d’ailleurs que son travail de politicien pourrait avoir du bon pour Charles et Alice.

«J’ai passé de passion à passion toute ma vie et (la politique) c’est la même chose. Je pense sincèrement que des enfants qui voient des parents s’épanouir grandissent mieux», affirme M. Gauvin.