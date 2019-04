Plus de 23 000 clients d’Énergie NB sont privés de courant

Les forts vents qui s’abattent sur la province, jeudi, donnent du fil à retordre à Énergie NB. Vers 14h, plus de 23 000 clients de la société de la Couronne étaient privés d’électricité.

C’est le comté de Kent qui était le plus touché, avec 10 316 abonnés sans courant.

Les citoyens de Bouctouche, de Richibucto, d’Aldouane, de Saint-Louis-de-Kent, de Saint-Ignace, de Saint-Charles, de Kouchibouguac, de Cocagne, de Sainte-Anne-de-Kent et de Sainte-Marie-de-Kent, notamment, étaient privés d’électricité.

Les comtés de Madawaska et de Victoria n’ont pas non plus été épargnés, notamment dans les secteurs de Kedgwick, Saint-Quentin, Perth-Andover, Baker Brook, Clair, Lac Baker, Saint-Jacques, Saint-Hilaire, Saint-François-de-Madawaska, Saint-André, Drummond, Edmundston, Rivière-Verte, Saint-Basile et Saint-Joseph-de-Madawaska.

Dans ces régions, ce sont 8724 clients qui sont privés de courant.

Un peu plus de 10 clients de la Péninsule acadienne sont également touchés, principalement dans la région de Néguac.