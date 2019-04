Analyse: le personnel des foyers de soins est-il payé à sa juste valeur?

La rémunération est au coeur d’un bras de fer auquel se livrent les syndiqués des foyers de soins et leur employeur. Est-elle à la hauteur du travail accompli par ces travailleurs? Nous avons tenté d’y voir plus clair.

Cela fait plusieurs mois que le conflit de travail persiste entre la partie patronale et les employés syndiqués de 46 foyers de soins agréés à travers la province

Infirmières auxiliaires, préposés aux soins, cuisiniers ou responsables de l’entretien et de l’alimentation, ils sont sans contrat de travail depuis 29 mois et n’ont pas vu leur salaire augmenter depuis avril 2016.

Selon le premier ministre, le Conseil des syndicats des foyers de soins du N.-B. a mis sur la table une première proposition qui prévoit une augmentation de salaire de 20% sur quatre ans pour les 4 100 travailleurs et travailleuses qu’il représente.

La hausse réclamée est jugée trop gourmande par la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, qui évalue le coût de la proposition pour la province à 28 millions $ par année.

De son côté, la partie patronale représentée par le gouvernement provincial et l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick a offert un contrat de trois ans, avec une augmentation salariale moyenne de 10,5 cents l’heure tous les six mois, soit environ 1% par année.

L’Association affirme que cette offre aurait mené à la parité avec les employés du secteur hospitalier néo-brunswickois qui occupent des fonctions similaires. Le Syndicat canadien de la fonction publique rétorque que la proposition se traduira par une perte de salaire réel.

«On estime que ce n’est pas acceptable, lance Patrick Roy, représentant national du SCFP. On veut une hausse de salaire juste et équitable pour rattraper l’augmentation du coût de la vie. Avec la progression des prix de l’essence et de l’alimentation, leur pouvoir d’achat a diminué de 10% en huit ans.»

Mieux lotis que d’autres travailleurs du secteur?

En vertu de la dernière convention collective, une infirmière auxiliaire autorisée gagne 22,90 $ lors de sa première année. Deux ans après son entrée en poste, son salaire horaire atteint un maximum de 24,65 $ l’heure.

L’herbe est-elle plus verte ailleurs? Pas tout à fait. Le niveau de rémunération est assez similaire à celui offert aux infirmières auxiliaires autorisées de la Nouvelle-Écosse, dont la paie se situe entre 22,78 $ et 25,46 $ par heure.

Dans le cas des préposés aux soins employés par les foyers de soins néo-brunswickois, le salaire horaire varie actuellement entre 19,73 $ et 21,24 $. C’est plus que ce que reçoivent leurs confrères de la Nouvelle-Écosse, payés entre 17,40 $ et 19,88 $ par heure.

À noter également que le niveau de rémunération offert dans ces foyers de soins agréés néo-brunswickois est bien plus avantageux que le salaire perçu par leurs homologues employés par les 425 foyers de soins spéciaux de la province.

Malgré deux coups de pouce de la province pour augmenter le salaire des employés des foyers de soins spéciaux en 2016 et 2018, la majorité d’entre eux gagnent autour de 13 dollars l’heure.

Un montant dérisoire, largement insuffisant aux yeux de Nathalie Blanchard, propriétaire de la Résidence McGraw de Bathurst. Ces employés contribuent à améliorer la vie de leurs clients et leur fournissent un service essentiel, mentionne-t-elle. Ils devraient au moins recevoir 15$ pour leur travail, croit Nathalie Blanchard.

«C’est très frustrant, le travail de ces employés n’est pas valorisé alors qu’ils travaillent tout autant et ont de grandes responsabilités. Avec les pourboires, une personne qui travaille chez Tim Hortons fait un meilleur salaire, ça ne fait pas de sens!»

Vendredi, la ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick a annoncé une augmentation de salaire pour les travailleurs des foyers de soins spéciaux et des foyers de groupes pour les jeunes. Leur salaire moyen passera à plus de 14$ l’heure le 1er mai.

Un travail éprouvant

Reste que toute comparaison est délicate et doit être prise avec des pincettes. Les employés de foyers de soins agréés offrent des soins de niveaux 3 et 4, c’est-à-dire qu’ils s’occupent de personnes âgées en perte d’autonomie qui éprouvent des difficultés sur le plan physique, cognitif ou comportemental.

La population de ces établissements requiert souvent d’importants soins médicaux et a généralement besoin d’assistance pour les soins personnels et autres tâches quotidiennes.

Le métier de préposé aux soins est très demandant. Laver et habiller les pensionnaires, nourrir les personnes, faire le ménage, administrer les médicaments, gérer les crises de résidents atteints de démence… La liste des tâches quotidiennes est aussi longue qu’éprouvante.

À cela s’ajoutent les risques de blessures lorsque vient le temps de déplacer un résident.

Johanne Perron, de la Coalition pour l’équité salariale, estime que la profession est encore sous-valorisée et sous-payée au regard des conditions de travail difficiles.

«On ne réalise pas ce que ces emplois demandent en termes de compétences, d’efforts de responsabilité, dit-elle. Ce ne sont pas des emplois faciles, c’est un travail exigeant qui nécessite d’être payé de façon juste et équitable.»

La pénurie de main-d’oeuvre est d’ailleurs plus criante que jamais. Alors que la population vieillit et que les besoins grimpent en flèche, les foyers de soins peinent de plus en plus à recruter. Le roulement de personnel important affecte aussi la productivité du personnel et la qualité des soins.

Pour Patrick Roy, du SCFP, seule une hausse de salaire permettra de s’attaquer à la problématique.

«La charge de travail s’est intensifiée ces dernières années et beaucoup se découragent face à la tâche, dit-il. Nos membres courent toute la journée pour servir leurs résidents, ils sont brûlés! Les employés travaillent dur et veulent être compensés pour cela.»