Dons d’organes: le N.-B. pourrait imiter la N.-É.

Le ministre néo-brunswickois de la Santé, Ted Flemming, a déclaré aux médias par courriel, vendredi, que l’idée «vaut la peine d’être considérée».

«J’ai demandé aux fonctionnaires du ministère de la Santé de se procurer un exemplaire du projet de loi de la Nouvelle-Écosse et d’examiner son potentiel pour notre province.»

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a déposé un projet de loi cette semaine pour faire de sa province le premier endroit en Amérique du Nord à utiliser le consentement présumé pour le don d’organe et de tissus.

En général, afin d’être considéré comme un donneur d’organes, il faut avoir d’avoir signalé son consentement de son vivant aux autorités à l’aide d’un formulaire.

L’approche du consentement présumé considère plutôt tout le monde comme un donneur potentiel, sauf si l’on a pris la peine de retirer son consentement.

Selon la directrice des initiatives en matière de santé de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick, ce changement d’approche pouvait sauver de nombreuses vies dans la province.

Selon Barbar Walls, les sondages démontrent que 90% des Canadiens sont d’accord pour faire le don de leurs organes après leur décès, mais seulement 20% prennent le temps de remplir les formulaires nécessaires.

«Ça nous dit que la majorité des Canadiens sont d’accord avec ce concept», dit-elle.

«Il y a des centaines de personnes en ce moment au Nouveau-Brunswick qui attendent», avance Mme Walls.

Un seul donneur «peut sauver la vie de huit personnes», souligne-t-elle.

La Belgique, la France, l’Espagne, l’Italie et les pays scandinaves ont tous déjà recours au consentement présumé. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le don d’organe est entre 25% et 30% plus élevé dans les pays qui ont adopté cette pratique.

Le ministre Ted Flemming n’a pas précisé à quel moment il prendra sa décision concernant le consentement présumé.

Si le projet de loi sur le consentement présumé est adopté en Nouvelle-Écosse, le gouvernement de Stephen McNeil entend se donner entre 12 et 18 mois pour éduquer le public sur les changements à venir et adapter les pratiques du système de santé.

Les familles continueraient d’être consultées lors du décès d’un proche avant le prélèvement des organes, selon le gouvernement néo-écossais.