Le MPO annule la baisse du quota de crevette

Après une période de croissance durant les années 1990 et le début des années 2000, les stocks de la crevette nordique sont en déclin depuis quelques années. - Gracieuseté

Ottawa fait marche arrière sur sa décision de baisser le quota de crevette nordique dans le golfe du Saint-Laurent. Les pêcheurs du Nouveau-Brunswick pourront ainsi pêcher autant de crevettes que l’an dernier.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a annoncé la semaine dernière une diminution de 18,3% du total admissible des captures dans l’ensemble du golfe du Saint-Laurent. Dans les zones spécifiquement fréquentées par les pêcheurs du Nouveau-Brunswick, la diminution s’élevait à 25%.

Mercredi, le gouvernement fédéral a changé son fusil d’épaule. À la suite d’une réunion de représentants de crevettiers néo-brunswickois et la sous-ministre des Pêches et des Océans, Sylvie Lapointe, il a été annoncé que le quota de 2018 sera maintenu en 2019.

Des pêcheurs ont argumenté que la diminution de quota annoncé n’aurait pas eu d’impact significatif sur le rétablissement des stocks de crevettes, mais qu’elle aurait eu des conséquences graves pour ceux qui dépendent de la pêche.

«On a eu une très bonne écoute à Ottawa. La nouvelle de cette semaine ne sécurise pas seulement le pêcheur, mais aussi les usines, les employés d’usines et les employés d’équipage», explique Michel Légère, président de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe (ACAG).

«Une baisse aurait fait très mal. De l’approvisionnement de moins dans les usines, c’est moins d’heures pour les employés et moins pour les employés sur les bateaux», ajoute celui qui a déjà fait trois voyages de pêche cet hiver à partir de la Nouvelle-Écosse.

Dans son avis aux pêcheurs publié mercredi, le MPO explique que la décision de maintenir le quota de 2018 «respecte l’approche de précaution» de la crevette.

«Les totaux autorisés de captures (TAC) pour la saison de pêche 2019 annoncées le 26 mars 2019 ont été révisés. Le MPO appliquera une règle de décision d’établissement des TAC fixes pour deux ans.»

La semaine dernière, le biologiste à l’Institut Maurice-Lamontagne, Hugo Bourdages, a expliqué à l’Acadie Nouvelle que le déclin de la crevette nordique n’est pas dû à la pêche.

Depuis 2010, les scientifiques du MPO observent une réduction des stocks. Pendant quelques années, il était probablement dû au réchauffement des eaux, selon M. Bourdages. Depuis quatre ans, cependant, elle a été accélérée par l’explosion de la population du sébaste (poisson rouge). Ce prédateur a un appétit vorace pour la crevette.

M. Légère remet en question les statistiques sur les stocks de crevettes dans le golfe. Quand les scientifiques ont affirmé que le sébaste consomme plus de 160 000 tonnes de crevettes par an, ses collègues et lui prévoyaient une année très difficile en 2018. Pourtant, la crevette était au rendez-vous.

Le président de l’ACAG mentionne qu’il n’y a pas de relevé scientifique dédié uniquement à la crevette nordique. Les stocks sont plutôt estimés dans le cadre de recherches multiespèces. C’est pourquoi il demande au MPO d’effectuer une recherche spécifique pour ce crustacé.

Le prix de la crevette nordique a baissé un peu au début de la saison de pêche, selon M. Légère. Il estime toutefois qu’il pourrait se stabiliser à la suite du Seafood Expo Global de Bruxelles, au début mai.