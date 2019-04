Prudence sur les routes du nord de la province

La poudrerie perturbe toujours la circulation sur plusieurs routes du nord du Nouveau-Brunswick, vendredi matin.

Le ministère des Transports demande aux automobilistes d’éviter les routes 11, 17, 113 et 180.

Environnement Canada prévoit du temps ensoleillé aujourd’hui, mais avec des vents du nord-ouest de 50 km/h avec rafales à 70 km/h devenant d’ouest à 30 avec rafales à 50 en mi-journée et un refroidissement éolien de -19° en matinée.

Jeudi soir, les routes entre Inkerman et Shippagan (les plaines) et entre Grande-Anse et Janeville étaient difficilement praticables.

Les équipes d’Énergie NB ont réparé la grande majorité des pannes de courant, qui avaient touché plus de 23 000 clients, jeudi. À 9h, vendredi matin, quelque 300 abonnés sont toujours sans électricité.