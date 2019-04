Collecte des déchets solides: encore du sable dans l’engrenage

Le projet de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne de créer sa propre flotte dans la collecte de déchets solides dès 2020 est encore loin de faire l’unanimité.

Après la Municipalité régionale de Tracadie, qui a récemment adopté l’idée de lancer sa propre étude de faisabilité, voilà que les DSL des Îles Lamèque et Miscou ainsi que ceux de Shippagan ne seraient pas prêts à signer un chèque en blanc.

Une rencontre d’information sur le sujet était organisée jeudi soir, mais elle a été déplacée d’une semaine en raison du mauvais temps. Les citoyens sont donc conviés à faire valoir leurs idées le jeudi 11 avril, à 19h, au centre communautaire de Sainte-Cécile.

L’un des porte-parole, Yvon Noël, a indiqué que le comité mis en place parlera des façons de réduire la quantité de déchets dans les 6000 foyers du territoire. On veut aussi tâter le pouls de la population locale afin de savoir s’il vaut mieux garder la formule actuelle, avec des entrepreneurs locaux, organiser son propre service ou s’allier avec le concept régional de la CSR-PA.

«Je ne suis pas comptable, ce n’est pas mon métier. Mais les chiffres de la CSR-PA ne me semblent pas vraiment solides. C’est bien beau vouloir acheter des camions et ramasser les poubelles dans toute la Péninsule acadienne, mais ça nous prend une étude. Là, on ne sait pas et personne ne peut nous le dire. On ne donnera pas un chèque en blanc à la CSR-PA; ça ne se fait pas comme ça», soutient M. Noël.

La CSR-PA a récemment voté pour lancer le processus d’emprunt de capitaux de plus de 3,13 millions $ dans l’optique de créer sa propre flotte de collecte des déchets, si aucune autre solution n’intervient d’ici la fin de 2019. À l’automne 2018, les membres de la commission ont eu énormément de difficulté à s’entendre sur la facture à payer proposée par l’entreprise privée. Ils ont d’abord refusé une hausse de 48% avant d’en accepter une, les dents serrés, de 17%.

Cette situation n’a pas fait que des heureux. Le Village de Bertrand et le Grand Caraquet avaient déjà mentionné préparer un plan B si jamais la CSR-PA faisait chou blanc dans ses négociations avec les entrepreneurs privés de la région. La Municipalité régionale de Tracadie va lancer sa propre étude de faisabilité en vue choisir s’il vaut mieux mettre en place sa propre flotte de collecte, y aller avec l’entreprise privée ou accepter la main tendue de la CSR-PA.

La CSR-PA a commandé une étude de faisabilité, qui est en fait la mise à jour d’une étude commandée il y a quelques années. Elle devrait être présentée sous peu.

«On amène au centre de Tracadie plus de 22 000 tonnes de déchets par année. C’est énorme pour une petite population comme la nôtre. Il faut au moins chercher à baisser ce volume. Si on a moins de volume, on a une baisse de prix et ça baisse les taxes. Organiser notre propre flotte sur les îles ne serait pas trop dispendieux, mais je suis convaincu qu’il y a d’autres solutions. Et c’est à la population de nous le dire, car c’est elle qui va décider», explique M. Noël.