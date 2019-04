Les maisons se vendent comme des petits pains chauds à Moncton

Le marché immobilier du Grand Moncton est en pleine ébullition. Des ventes records ont été enregistrées pour le premier trimestre de 2019.

Les agents immobiliers du Grand Moncton ont vendu 233 domiciles en mars. C’est 13% de plus qu’à la même période en 2018 et à seulement 11 du précédent record qui remonte à 2017.

Du 1er janvier au 31 mars, 615 maisons ont été vendues dans la région. Il s’agit d’une augmentation de 7,3% pour le trimestre comparativement à 2018. Cette croissance est assez importante pour fracasser le précédent record de 585 ventes datant de 2007.

La nouvelle présidente de l’Association des agents immobiliers du Grand Moncton, Parise Cromier, s’explique mal cette hausse, surtout avec l’hiver difficile.

«On a eu un gros hiver. Il a commencé tôt, mais je pense que les taux d’intérêt nous ont bien servi et ils sont encore à la baisse en ce moment. En plus, notre inventaire est très bas», a-t-elle avancé.

Le nombre de maisons à vendre dans la région est à son plus bas depuis 2007. Depuis un an, l’inventaire a diminué de 20% pour s’établir à 1478 unités.

Les maisons se vendent de plus en plus rapidement. Certaines s’envolent en moins d’une semaine après avoir été mises sur le marché.

«Juste cette semaine, il y a deux maisons qui avaient été listées et on voulait organiser une visite, mais elles étaient déjà vendues», a souligné Mme Parise.

Cela dit, une maison dans le Grand Moncton reste encore sur le marché durant une centaine de jours en moyenne avant de trouver preneur.

«Les bonnes maisons se vendent bien, surtout à bon prix», a noté l’agente immobilière soulignant que les gens mettent plus d’effort dans la vente de leur domicile qu’auparavant. Ils ajoutent une couche de peinture aux couleurs tendance et portent attention au décor en plus d’embaucher des photographes professionnels.

Les maisons jumelées sont toujours les plus grands vendeurs dans le Grand Moncton. Leur prix moyen de vente a augmenté d’un peu plus de 1% comparativement à la même période en 2018 pour atteindre près de 182 000$.

Le prix moyen d’un domicile unifamilial a aussi grimpé comparativement à l’année dernière pour s’établir à un peu plus de 189 000$, une croissance de 2,23%.

La valeur totale des biens résidentiels vendus à mars est de 42,2 millions $, une majoration de près de 16% et un autre record.