CMA 2024 de la Baie des Chaleurs: une candidature «sérieuse et étoffée»

Le comité responsable de déterminer l’emplacement du Congrès mondial acadien de 2024 sera de passage dans le Restigouche ce mois-ci, question d’évaluer la mise en candidature de la Baie des Chaleurs.

Le groupe doit visiter la région les 28 et 29 avril. Pour l’occasion, ses membres parcourront le territoire visé par la candidature de la Baie des Chaleurs. Il s’agit d’une candidature conjointe et interprovinciale comprenant les régions Chaleur et Restigouche au Nouveau-Brunswick, et Avignon et Bonaventure au Québec.

«Le comité de sélection veut connaître nos plans et voir les sites principaux que nous avons à proposer pour l’événement advenant que nous soyons choisis. De là, ses membres noteront notre candidature en se basant sur une série de critères», explique le Maire d’Atholville, Michel Soucy.

M. Soucy représente la Commission de services régionaux du Restigouche au sein du comité local de mise en candidature.

Ainsi, le contingent se rassemblera à Campbellton le 28 avril afin de prendre connaissance du document de mise en candidature. Les évaluateurs prendront ensuite la direction de Bonaventure et visiteront les différents sites d’intérêts sur ce trajet. L’inspection de la portion néo-brunswickoise se fera le lendemain.

Selon M. Soucy, le comité a déjà prédéterminé dans le document de préparation que les cérémonies d’ouverture du CMA 2024 se dérouleraient dans la région de Bonaventure et celles de fermeture à Bathurst. Les festivités du 15 août auraient lieu un peu partout sur le territoire, mais la grande fête serait concentrée à Petit-Rocher. Au centre du territoire, Campbellton et Pointe-à-la-Croix accueilleraient pour leur part plusieurs rencontres, conférences et autres événements.

À ce stade-ci, M. Soucy dit croire dans les chances de la Baie des Chaleurs de séduire les membres du comité de sélection.

«C’est certain que ne veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ceci dit, je crois que l’on a en main une candidature très sérieuse, très étoffée. Je suis certain que c’est aussi le cas pour la candidature de la Nouvelle-Écosse (Clare-Argyles). On a beaucoup de choses à présenter, mais on ne veut pas trop en dévoiler pour le moment, car ça reste une compétition et on veut mettre toutes les chances de notre côté», indique M. Soucy.

Il ajoute avoir déjà ciblé certaines personnes clés pour remplir les postes d’un éventuel comité organisateur.

À noter que les membres du comité de sélection visiteront également la région du sud-est de la Nouvelle-Écosse, la seule autre candidate en lice pour l’obtention du CMA 2024. Cette visite aura lieu tout juste avec celle de la Baie des Chaleurs, plus précisément les 25 et 26 avril.

Le choix de la prochaine région hôtesse doit avoir lieu en juin, question de donner à son comité l’opportunité d’assister au prochain CMA qui doit avoir lieu cette année dans la région de Moncton ainsi que sur l’Île-du-Prince-Édouard.