Des jeunes LGBTQ+ célèbrent leur différence à Bathurst

Une vague aux couleurs de l’arc-en-ciel a déferlé sur l’École secondaire Népisiguit samedi matin, lorsqu’une centaine d’élèves sont débarqués au deuxième sommet provincial francophone des jeunes LGBTQ+.

Des banderoles multicolores ornaient les murs de la cafétéria et un immense drapeau reposait sur les sièges de l’amphithéâtre. Un décor digne d’accueillir un sommet intitulé Affiche tes couleurs.

Les 22 écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick ont été invitées à participer à la célébration, aux témoignages et aux sessions informatives offertes au courant de la fin de semaine. Le sexting, le cheminement vers une transition de genre, les moyens contraceptifs et l’importance du consentement ne sont que quelques exemples des ateliers disponibles.

«Le sommet représente un rêve pour moi, ça représente la liberté, l’appartenance, et un grand changement, dit Véronique Thibeault, coordinatrice du projet. Ce n’est pas que de sensibiliser nos jeunes parce que, comme nous l’avons vu ce matin, ils sont vraiment engagés. C’est plutôt de sensibiliser les générations qui ont été à l’école avant tout ce mouvement éducatif.»

Lors de l’atelier L’ABC de LGBTQ+, Maude Levesque, une animatrice bénévole, demande la question suivante: «Saviez-vous qu’il y a autant de bébés naturellement roux que de bébés inter-sex?»

En autres mots, si vous avez déjà rencontré une personne rousse, vous avez déjà croisé une personne ayant une anatomie sexuelle atypique.

Les élèves aussi ont joué un rôle important dans le partage d’information. Alyciah Bourgoin, élève de 11e année, explique qu’elle aime particulièrement éduquer son entourage à propos de la communauté LGBTQ+.

«J’aime ça quand les gens me posent des questions. J’aime quand je peux expliquer qui je suis, souligne-t-elle. Plus ils sont instruits, plus ils sont acceptants.»

Afin de faire progresser la diversité et l’inclusion, les participants s’entendent que l’ouverture d’esprit et l’acceptation inconditionnelle sont plus importantes que de tout savoir sur le sujet LGBTQ+.

«Beaucoup de gens pensent: ‘’Je ne comprends pas bien qui tu es et ça me dérange’’, indique Finn, élève du secondaire. Mais ce n’est pas nécessaire de tout comprendre pour accepter.»