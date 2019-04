Trouver des parents adoptifs pour un enfant plus âgé: un grand défi

Plus de 400 enfants sont en attente d’adoption au Nouveau-Brunswick. La province a récemment pris des moyens particuliers pour trouver une famille pour l’un d’entre eux.

Vous l’avez peut-être remarqué. À la page 10 de nos éditions du 1er et 6 avril, figurait une annonce ayant pour titre «À la recherche d’une famille», dans laquelle on apprend que le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick cherche une famille pour un garçon anglophone âgé de 9 ans.

«Il s’agit d’un enfant avec plein d’énergie qui aime jouer dehors. Ses passe-temps favoris sont glisser, patiner, faire de la bicyclette et surtout de la natation. Il est aussi un jeune enfant très attachant qui a besoin d’affection, d’attention et de se sentir aimé», pouvait-on lire.

«Il démontre certaines limites intellectuelles qui peuvent entraîner des comportements difficiles. Par contre, avec un bon environnement, une routine et une bonne structure en place, nous avons espoir qu’il pourrait devenir un petit bonhomme épanoui.»

L’Acadie Nouvelle a posé la question au ministère du Développement social afin de savoir ce qui l’a motivé à intervenir de cette façon dans le dossier de ce jeune enfant.

«Dans ce cas, tel qu’indiqué dans la publicité, l’enfant a des besoins particuliers qu’il faut prendre en compte», répond Danielle Elliott, porte-parole au ministère.

La province est prête à offrir des ressources pour aider les parents adoptifs.

«Le ministère offre des ressources telles qu’une équipe de professionnels pour faciliter la transition, la programmation et un soutien financier afin de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant. Dans l’ensemble, le Ministère s’efforce de trouver toutes les solutions possibles pour donner à cet enfant l’occasion de grandir dans un environnement familial qui l’aimera et le soutiendra.»

En date de février 2019, 413 jeunes âgées de moins de 18 ans étaient sous la tutelle de la province.

Combattre les préjugés

Candy Roussel est coordinatrice du Réseau du soutien à l’adoption du Nouveau-Brunswick dans le nord-est de la province. Son travail principal consiste à appuyer les parents en attente d’adoption et les parents adoptifs.

Mme Roussel veut aussi combattre les préjugés et sensibiliser la population aux réalités de l’adoption. Elle avoue que souvent les gens ont tendance à croire que ce sont des cas à problème.

En raison de ces idées préconçues, peu de familles sont prêtes à adopter des enfants un peu plus âgés.

«Sur les 400 enfants dans la province en attente d’adoption, il y en a peut-être 300 qui ont plus de 9 ou 10 ans. Ça en fait beaucoup. À cet âge, la réalité est que très peu de gens veulent les adopter.»

En réalité, ces enfants ne sont pas plus problématiques que les autres, relativise Mme Roussel. Ils ont juste leurs propres défis à relever en raison de certains antécédents et de l’environnement qu’ils ont connus étant très jeunes.

«Habituellement, quand les parents se tournent vers l’adoption, c’est qu’ils ont un coeur très plein d’amour et ils attendent un enfant depuis très longtemps. Ils vont faire des pieds et des mains pour s’assurer que l’enfant ait une bonne vie. Ils cliquent rapidement lorsqu’ils constatent quelque chose et ils sont bien entourés par les psychologues et travailleurs sociaux.»

Candy Roussel est elle-même devenue un parent adoptif d’un bébé de 4 mois en septembre 2017. L’expérience a été l’une des plus belles de sa vie.

«Il y a tellement de bonheur chez nous. C’est le morceau du casse-tête qui manquait à moi et mon conjoint. On aime tellement ça être des parents qu’on va en adopter un deuxième. Maintenant qu’on sait ce que c’est être des parents adoptifs, le prochain sera probablement un peu plus vieux.»

«Je peux comprendre les inquiétudes. J’en avais moi-même avant de bien connaître l’adoption. Je voulais un bébé parce que je voulais pouvoir le mouler un peu à ma façon. On veut tous que notre enfant ait un peu de nous dans lui. Mais même à 10 ans, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que l’enfant adopte certaines de vos habitudes. Comme on est tellement près d’eux, ils captent ce qu’on à leur offrir.»

Plus de ressources grâce à internet

Au fil des dernières années, à l’instar de plusieurs autres domaines, Facebook est devenu l’outil de communication préféré de plusieurs parents adoptifs, constate Mme Roussel.

«Le gros de notre travail se passe sur Facebook de nos jours. C’est facile d’accès. Nous, les coordinatrices, travaillons à la maison et on se promène avec nos téléphones cellulaires. Je peux être en train de faire mon épicerie et le téléphone va sonner. Je prends le temps nécessaire pour répondre aux questions.»

Cette présence en ligne permet aussi aux parents des quatre coins de la province de créer des liens entre eux.

«Prenons la Péninsule acadienne comme exemple. Nous sommes dans une petite communauté où nous ne sommes pas tant que ça à avoir adopté. Alors, la famille qui adopte un enfant avec un trouble d’attachement sévère, il n’y a pas grand monde dans la région qui comprend ça, mais ça se peut que quelqu’un à Moncton puisse répondre. Les gens s’échangent plein de trucs.»

Beaux moments, grands défis

Comme tous les parents, les parents adoptifs vont rencontrer des défis en cours de route.

L’Acadie Nouvelle a rejoint une mère de famille de la Péninsule acadienne qui a adopté, avec son conjoint, deux enfants – un frère et sa soeur – il y a plusieurs années. Cette mère préfère garder son anonymat.

Le couple, alors dans la trentaine, avait toujours rêvé de fonder une famille avec des enfants. Au départ, le couple avait entrepris des démarches pour adopter un bébé. Parallèlement à ces démarches, il s’est aussi tourné vers une clinique de fertilité.

Éventuellement, le couple a décidé de suivre les conseils d’une amie, qui leur a dit que ça pourrait aller plus vite s’il acceptait d’adopter des enfants plus vieux.

«On a accepté! Je voulais vraiment avoir des enfants et je ne voulais pas adopter un bébé pour la première fois à 40 ans.»

Cette mère de famille et son conjoint ont eu droit à des cours préparatoires de trois heures, pendant neuf semaines. Des travailleurs sociaux ont aussi mené une enquête pour s’assurer que les parents adoptifs soient en mesure de bien accueillir des enfants.

Après plusieurs mois de démarches et d’attente, le couple a appris en 2006 qu’il deviendrait les parents de deux jeunes enfants – un frère et une sœur – âgés de 6 ans et 8 ans.

«On était très contents!»

Quelques années plus tard, le frère biologique de leurs deux enfants, qui habitait avec une famille d’accueil, s’est joint à la famille.

«On les a inscrits dans le sport pour les tenir actifs et on a fait beaucoup de voyages en famille. On a toujours eu de très belles vacances. C’était des très beaux moments en famille. Je trouve que c’est pendant nos voyages de camping qu’il y avait le plus de calme et d’harmonie. Il faut permettre à ces jeunes de découvrir des choses.»

La mère de famille ne regrette aucunement son choix. Tous les enfants, qu’ils soient adoptés ou non, ont le droit à de l’amour et de la stabilité, affirme-t-elle.

Dans son cas, ses enfants ont eu besoin de beaucoup d’encadrement, mais les efforts ont permis à ces jeunes de terminer leurs études secondaires.

L’un d’eux est à l’université et l’autre a décroché un diplôme collégial. Le troisième est sur le marché du travail.

«Ça prend de l’encadrement ferme. On entend souvent de beaux témoignages très positifs, mais je sais qu’il y en a d’autres comme moi. Mes enfants ont vécu des passages assez difficiles.»

«Ce n’était peut-être pas tellement différent des autres familles, mais de mon côté, j’attribue ça au fait qu’ils ont manqué d’affection étant très jeune. Les ados en général font des crises, mais peut-être que les crises des enfants adoptés sont plus longues et profondes. Ils sont à la recherche de quelque chose que les autres n’ont pas à trouver.»