Entreposage des agrès de pêche: la Ville de Caraquet révise son règlement

Les élus de Caraquet ont accepté, malgré un vote divisé, de revoir leurs règlements portant sur l’interdiction d’entreposer à l’extérieur des bateaux et des agrès de pêche sur une propriété résidentielle.

La Ville avait le choix entre deux options. La première était de maintenir le statu quo et de travailler avec les pêcheurs pour voir quelles auraient pu être les accommodations.

Cependant, on a préféré y aller avec un entreposage «encadré et contrôlé» avec certaines conditions. Seules les conseillères Marie-Soleil Landry et Mariette Paulin se sont opposées à cette idée.

Les élus n’ont pas encore identifié les conditions de l’arrêté. Ils vont regarder ce qui se fait ailleurs, comme à Bas-Caraquet. Ça pourrait aller jusqu’à limiter la quantité d’agrès de pêche à l’extérieur, leur emplacement par rapport aux voisins, la présence d’une clôture, etc. Parmi les règles incluses dans cet arrêté modifié, la Ville assurerait l’anonymat des plaignants qui dénonceraient un pêcheur.

Cette décision survient quelques mois après qu’une citoyenne du secteur Est de Caraquet ait confronté directement le maire Kevin Haché à la suite d’une plainte concernant la trop grande visibilité de ses agrès de pêche.

Actuellement, Caraquet interdit également l’entreposage sur un lot vacant, sauf en zone industrielle, et possède une zone industrielle aménagée pour l’entreposage de bateaux et d’équipements de pêche.

«Nous nous sommes posé la question, à savoir où une liberté commence et où une autre finit. Des gens diront qu’ils sont chez eux et qu’ils ont le droit de disposer comme ils le veulent de leurs trappes. D’autres estiment que la présence d’agrès à proximité peut avoir un impact négatif sur une vente de maison ou sur la construction d’une nouvelle résidence», a signalé le maire, qui rappelle qu’avant le cas étalé sur la place publique à l’automne, le problème ne s’était pas présenté.

«Nous laissons sous-entendre que nous allons permettre cette façon d’entreposer, mais ça peut toujours changer. C’est pourquoi nous allons demander l’opinion des citoyens et des pêcheurs», a ajouté Kevin Haché.

La conseillère Mariette Paulin dit préférer le statu quo parce qu’elle trouve que «c’était un arrêté bien fait, facile et que tout le monde comprenait facilement».

«Et là, on veut apporter des petits changements qui seront compliqués pour les gens. Pourront-ils faire ceci? Ne pourront-ils pas faire cela? Ça peut apporter des problèmes. Les gens n’aiment pas toujours dénoncer. C’est pourquoi je croyais que c’était beaucoup plus simple de parler aux pêcheurs qui sont prêts à aider la cause, tout en gardant le règlement tel qu’il est. Nous avons l’art de compliquer des choses simples», a-t-elle réagi.