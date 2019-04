Tania Lepage: apprendre à jouer un rôle de leader dans sa communauté

Une jeune femme de la circonscription de Madawaska-Restigouche a représenté sa région la semaine dernière au Parlement dans le cadre d’un grand rassemblement pancanadien destiné à stimuler la participation civique et politique des femmes.

Originaire du Restigouche-Ouest, Tania Lepage étudie actuellement à l’Université de Moncton (philosophie et littérature). Elle était l’une des neuf Néo-Brunswickoises et des 338 participantes au pays à participer au programme À Voix égales des Héritières du suffrage.

Ce programme invite à Ottawa des jeunes femmes de chacune des circonscriptions du pays ayant un même point en commun: le désir de s’impliquer dans leur communauté et de jouer un rôle de leader. Cette activité vise en fait à susciter l’intérêt des jeunes femmes envers la politique dans le but avoué de faire accroître le nombre de députées à la Chambre des communes (actuellement, 27% des sièges sont occupés par des femmes) ainsi que dans les différentes Assemblées législatives au pays.

À l’occasion de cet événement entièrement féminin, Tania a siégé mercredi au bureau du député de sa circonscription, René Arseneault. Comment s’est-elle retrouvée à Ottawa? «Par pur hasard», admet-elle en entrevue depuis la Colline parlementaire.

«J’ai vu l’invitation passer sur les médias sociaux et je me suis dit pourquoi pas! Honnêtement, je ne me suis jamais beaucoup intéressée à la politique, mais j’ai toujours senti par contre qu’il y avait un leadership qui sommeillait en moi. Je me suis toujours impliquée dans des projets, mais jamais vraiment pour militer à propos d’une cause ou d’un enjeu social précis. Et là, je sens que c’est ce que je dois faire, que je dois passer à l’autre niveau», exprime-t-elle.

Minorité dans une minorité dans une minorité, Tania est non seulement une femme, une francophone, mais également une lesbienne affirmée et fière. «Je représentais donc beaucoup de choses à Ottawa avec ma simple personne, dont la francophonie néo-brunswickoise et la communauté LGBTQ+», relate-t-elle.

C’est d’ailleurs ces trois réalités qu’elle a appris à connaître et qui la motivent aujourd’hui à vouloir pousser plus loin son engagement social.

«Il y a encore beaucoup de préjugés, surtout concernant la communauté LGBTQ+. Je crois qu’il y a de la sensibilisation à faire de ce côté et j’aimerai faire quelque chose pour ça. C’est vrai dans la région de Moncton où j’habite, mais également dans ma circonscription», indique-t-elle.

À Ottawa, cette dernière a pris part à des conférences et tables rondes portant sur l’importance de l’implication sociale et communautaire.

«C’est exactement cette petite poussée que ça me prenait pour m’impliquer davantage dans ma communauté, de ma petite société du Madawaska-Restigouche et ce, même si je n’y habite plus pour le moment», souligne Tania.

Elle a également pu participer à une simulation de période de questions/interventions impliquant l’ensemble des participants dans la Chambre des communes. Bien qu’elle n’ait pas eu la chance de prendre la parole, celle-ci dit avoir apprécié l’exercice.

«Et ce qui m’a beaucoup touchée, c’est de voir les grandes différences de compétences des participantes présentes. Il y avait des étudiantes de nombreux domaines, y compris comme moi en littérature. Chacune contribue à sa façon, car c’est aussi ça la beauté de notre pays. On fait place à la diversité de cultures et des genres, mais aussi à celle des compétences des citoyens», exprime-t-elle.

Controverse

Le premier ministre, Justin Trudeau, ainsi que son homologue conservateur, Andrew Sheer, ont notamment pris la parole. Et la présence de ces deux politiciens n’a pas été appréciée par toutes les participantes. En effet, en guise de protestation suite à l’expulsion du caucus libéral des députées Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, une trentaine de jeunes femmes se sont levées et ont tourné le dos au premier ministre lors de son allocution. D’autres sont également sorties durant l’allocution du chef conservateur.

Tania n’a toutefois pris part à aucune de ces manifestations. «J’étais neutre dans cette affaire, mais, je comprends pourquoi certaines l’ont fait», a expliqué la jeune femme après coup.