Un Centre de ressources en autisme voit enfin le jour au Madawaska

L’attente fut assez longue, mais elle en valait sans doute la peine. Le Centre de ressources en autisme du Nord-Ouest est devenu réalité la fin de semaine dernière avec l’ouverture des portes de l’organisme qui est situé au Centre Maillet, à Edmundston.

L’idée de doter le Nord-Ouest de la province d’une telle ressource en autisme remonte au printemps 2015, à une époque où la région n’était toujours pas desservie par un centre de la sorte malgré des besoins bien évidents.

Le Centre de ressources en autisme du Nord-Ouest (CRANO) sera investi de la mission de fournir aux familles un endroit propice à l’entraide et au partage de l’information touchant le trouble du spectre de l’autisme.

L’organisme doit aussi offrir des ateliers et des conférences sur des sujets reliés à l’autisme et favoriser une plus grande sensibilisation à la maladie auprès de la communauté.

«On désire réunir au même endroit les parents vivant dans la même situation, leur permettre d’échanger sur le sujet entre eux à travers différentes activités qui seront offertes», a indiqué Nathalie Sirois Caron, la présidente du conseil d’administration du CRANO.

Aux dires de ses promoteurs, le centre communautaire aura un impact significatif au sein de la population qu’elle espère desservir. Selon les données les plus récentes, environ 75 enfants de 0 à 14 ans ont un diagnostic d’autisme dans les comtés de Madawaska et de Victoria.

En ajoutant à ce chiffre les familles, les bénévoles et les intervenants, l’organisme estime qu’entre 150 à 200 personnes pourront bénéficier du centre de ressources.

Jusqu’à tout récemment, ces derniers devaient se tourner vers le Upper Valley Ressource Center de Perth-Andover afin d’obtenir une quelconque forme d’aide en autisme.

L’annonce de cette ouverture a évidemment réjoui des personnes qui doivent composer de près ou de loin avec le phénomène du spectre de l’autisme.

«C’est un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps dans la communauté et un dernier centre devant enfin ouvrir ses portes. C’est une nouvelle qui est la bienvenue, car il y avait de grands besoins en éducation et en sensibilisation dans notre région», a affirmé Jean-Louis Daigle, le président de l’Association d’intégration communautaire Edmundston-Madawaska et père d’un adulte souffrant d’autisme.

«Il restera aux familles de se prévaloir de tous ces services maintenant offerts grâce à des rencontres, des livres ou des vidéos sur le sujet.»

Hasard ou non, cette ouverture du Centre de ressources en autisme du Nord-Ouest intervient alors qu’est célébré durant avril le mois de l’autisme.