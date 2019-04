Un studio de photographie pour tous à Pointe-Verte

Alors qu’il en existe de moins en moins, un nouveau studio de photographie communautaire s’installe à la Coopérative La Barque de Pointe-Verte.

Danis Comeau, directeur du projet, explique que le Studio Héritage vise entre autres à préserver l’intérêt des photographes et vidéastes en leur donnant accès à un espace de travail professionnel et de l’équipement de première qualité.

«Nous offrons aussi des cours de photographie pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’expérience, mais qui sont intéressés à apprendre,» souligne-t-il.

L’initiative a été lancée par Projet Aulnes, une coopérative à but non lucratif qui veille au développement social, économique et durable de la région Chaleur.

Jade Mazerolle, une adepte de photographie, explique qu’en visitant le studio de Pointe-Verte, elle a pu expérimenter avec de nouvelles techniques et de nouveaux outils.

«Personnellement, j’ai seulement une caméra, je n’ai pas d’arrière-plans, pas de lumières, pas de réflecteurs,» dit-elle. « Souvent l’équipement de photographie coûte très cher, alors c’est vraiment bien de pouvoir venir ici et avoir tout cela à ma disposition.»

L’équipement qui meuble le studio provient principalement de Misho, de Christopher Lovegrove et de Mario Carrier, trois photographes renommés dans les Maritimes pour leurs nombreuses années de service.

«Le matériel ici a beaucoup de valeur pour nous, surtout question d’héritage. » exprime M. Comeau. «Un des dossiers qui nous touche beaucoup c’est la viabilité, soit d’être capable de conserver des parties de notre héritage ou bien d’innover à partir de biens existants sans être obligés d’en acheter d’autres.»

Le Studio Héritage possède des plafonds d’une hauteur de 12 pieds et s’étend sur 682 pieds carrés.

«C’est quelque chose de très significatif pour la région, » conclut le directeur. «Si on regarde aux alentours, il y a de moins en moins de photographes ayant accès à un studio comme celui-ci. Je pense que c’est un très bon atout pour notre développement communautaire.»