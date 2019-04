EXCLUSIF – Un déficit de presque 900 000$ au District scolaire francophone Nord-Est

Le District scolaire francophone Nord-Est termine l’année financière 2018-2019 dans le rouge, a appris l’Acadie Nouvelle. Le manque à gagner sera près de 900 000$. Des compressions dans certains services sont à prévoir pour l’année 2019-2020.

Éloi Doucet, directeur des services administratifs et financiers au DSF-NE, a admis en entrevue au journal que «de toute évidence, nous sommes dans une situation déficitaire».

L’organisation cherche constamment l’équilibre d’un budget de plus de 114 millions $. Elle a réussi à réaliser un surplus de 10 000$ en 2017-2018.

Cependant, il appert que les dépenses supérieures aux estimations dans le domaine de la suppléance et dans les opérations quotidiennes ont mis à mal les disponibilités monétaires du District qui compte un peu plus de 9100 élèves, 2000 employés ainsi que 27 écoles primaires et sept secondaires dans le Restigouche, dans Chaleur, dans la Péninsule acadienne, dans Kent et dans le Sud-Est.

«Nous avons présenté au conseil d’éducation du DSF-Nord-Est, en février, un déficit de 892 000$, mais il fallait finaliser notre année au 31 mars. Selon l’information dont nous disposons présentement, nous allons demeurer dans les mêmes chiffres», a confirmé M. Doucet.

Pour l’instant, la direction étudie les possibilités de réduire le personnel dans l’ensemble des services offerts. Par exemple, nous avons appris que les agents de l’équipe d’amélioration continue (un programme d’enseignants appelés à améliorer la salle de classe, appelés communément «ceinture verte», mis sur pied en 2016) seront réduits, sinon éliminés.

Ces enseignants retourneraient à leur fonction première, ce qui aurait notamment un impact sur les postes disponibles pour les nouveaux professeurs et la liste d’ancienneté.

Les sommes accordées à certaines activités parascolaires dans les écoles seraient également revues à la baisse, selon nos sources. Elles passeraient de 30 000$ à 12 000$ dès la prochaine année scolaire.

M. Doucet n’a pas voulu confirmer ces informations. Il a seulement indiqué que le District scolaire francophone Nord-Est devra notamment se débrouiller avec quelque 200 élèves de moins en 2019-2020. Cela entraînera directement une diminution du personnel enseignant.

«Nous allons analyser les possibilités de réduction de postes et revoir certaines de nos priorités. Nous attendons toujours le budget du ministère de l’Éducation et de la Petite enfance, qui n’a pas encore été voté à Fredericton. Chose certaine, notre priorité demeure l’apprentissage optimal de nos élèves», a-t-il assuré.

Le conseil d’éducation du DSF Nord-Est tient une réunion publique mardi soir, à l’école Terre-des-Jeunes de Paquetville. Le point de la situation financière n’est cependant pas à l’ordre du jour.