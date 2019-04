Le Congrès mondial acadien dévoile la programmation de ses grands événements

Emmanuelle LeBlanc et Lisa LeBlanc assureront chacune la direction artistique de l'un des grands événements du Congrès Mondial acadien 2019. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une soixantaine de chanteurs et groupes des Maritimes, de la Louisiane et du Québec se produiront dans les trois grands événements du Congrès mondial acadien, du 10 au 24 août. Ces spectacles d’envergure qui refléteront la culture musicale florissante sont créés par trois directeurs artistiques ayant une signature qui leur est propre.

Emmanuelle LeBlanc, du groupe Vishtèn, l’auteure-compositrice-interprète Lisa LeBlanc et le chanteur country George Belliveau sont les maîtres d’oeuvre de ces spectacles qui proposent des univers contrastés.

Du traditionnel au rock, en passant par le country, le folk, le rap et les musiques du monde, une variété de styles musicaux seront représentés dans ces grands événements qui visent à rejoindre un vaste public.

Chacun y est allé avec ses coups de coeur tout en reflétant l’effervescence artistique en Acadie et ailleurs au pays. Des artistes comme Édith Butler, Zachary Richard, Jeremy Dutcher (lauréat du prix Polaris 2018), Barachois, Lenny Gallant, les Hay Babies et Wilfred LeBouthillier se produiront sur l’une ou l’autre de ces grandes scènes du CMA.

Le producteur délégué – responsable des grands événements, François Émond, a cherché à réinventer un peu l’événement en faisant appel à ces trois directeurs artistiques.

«Pour tous les trois, c’est la première fois qu’ils signent des grands spectacles comme ça», a précisé François Émond qui leur a donné carte blanche, tout en leur demandant d’être le plus inclusif possible.

«On veut que les jeunes ne sentent pas que le CMA est une activité pour leurs parents, qu’ils se sentent aussi touchés et invités à cette fête-là. C’est la ligne directrice qu’on s’est donné pour réinventer l’événement.»

Une fête nationale qui promet de brasser

«Pour moi, c’est l’occasion d’avoir le 15 août que j’ai tout le temps rêvé d’avoir», lance avec enthousiasme Lisa LeBlanc qui signe la direction artistique des activités du 15 août. Elle souhaite démontrer le bouillonnement musical qui émane des quatre coins de l’Acadie, de la Louisiane et du Québec.

Le grand spectacle télédiffusé qui sera présenté sur le nouveau site MusiquArt à Dieppe mettra en vedette des groupes comme Radio Radio, Les Hôtesses d’Hilaire, Jeremy Dutcher, Pierre Kwenders, Roddie Romero, Joseph Edgar, Les Hay Babies, Zachary Richard, Vishtèn, Maggie Savoie, Édith Butler, Marc à Paul à Jos, le Greater Moncton Girls+ Rock et 1755.

L’animation sera assurée par la très colorée Jass-Sainte Bourque (Xavier Gould) et d’autres animateurs. Lisa LeBlanc précise qu’elle a voulu établir un lien entre le folklore et la musique actuelle, effectuant ainsi un survol du chemin parcouru.

«Je veux que ce soit une célébration d’abord, mais je veux aussi qu’on soit capable de brasser la cage et de se poser des questions par rapport à l’Acadie.»

Situé entre l’aréna Centenaire et le futur complexe communautaire intergénérationnel, le site MusiquArt peut accueillir entre 25 000 et 30 000 personnes. Les célébrations de la journée débuteront à Miscouche à l’Île-du-Prince-Édouard pour se poursuivre à Moncton et à Dieppe.

L’Île-du-Prince-Édouard accueille le monde

La musicienne Emmanuelle LeBlanc mise sur l’accueil en mettant en valeur les atouts de sa province. C’est la première fois que le CMA se tient à l’Île-du-Prince-Édouard.

«C’est important pour moi de mettre en vedette des artistes de l’île et de faire découvrir la région aux gens et des artistes de partout en Acadie et de la Louisiane», a exprimé celle qui signe la direction artistique des activités qui donneront le coup d’envoi au CMA.

Des activités auront lieu à Borden près du pont de la Confédération, à Mont-Carmel et sur le site du Festival acadien à Abram-Village.

Celle qui a voyagé à travers le monde avec Vishten s’est produite souvent dans des festivals folk. Elle a eu envie de recréer l’ambiance de ces festivals avec, entre autres, Menoncle Jason, Backyard Devils et Marcella Richard.

Plus tard dans la journée, elle propose un spectacle concept inspiré des réalités des régions acadiennes de l’île. Si 50% pour cent de la population a des racines acadiennes, seulement 5% des insulaires ont le français comme première langue. Ce sera aussi le grand retour du groupe Barachois qui a marqué la scène musicale pendant plusieurs années.

«Si je suis une musicienne aujourd’hui, c’est parce que Barachois était là. Ce sont des voisins et des amis.»

Arthur Comeau, la Famille Savoy, Lennie Gallant, Vishten, Suroît et Cajun Country Revival figurent parmi les artistes qui seront de la distribution du spectacle. Le site peut accueillir entre 8000 et 10 000 personnes.

Une finale festive aux couleurs country à Shediac

Décontracté et festif, le spectacle de clôture signé George Belliveau fera un clin d’oeil au premier Congrès mondial acadien en 1994, là où tout a commencé pour le chanteur. Les derniers moments du CMA seront marqués par la fête, l’amitié, quelques surprises et des échanges entre les musiciens.

«Ce sont tous des artistes qui, pour moi, dérivent un peu du CMA en 1994. J’ai voulu faire une place au country parce que traditionnellement on ne voit pas beaucoup de country dans les trois grands shows d’événements comme le CMA. Souvent on va les voir plus dans les fêtes de région, mais ce n’est pas souvent qu’on va voir les artistes country sur les grandes scènes», a-t-il expliqué.

Une jolie brochette de musiciens montera sur la scène du spectacle de clôture. On retrouvera notamment Danny Boudreau, Laurie LeBlanc, Cayouche, Hert LeBlanc, Salebarbes, Wilfred LeBouthillier, Lina Boudreau, Zachary Richard et les Jeunes chanteurs d’Acadie. L’animation sera assurée par la chanteuse Monique Poirier et l’humoriste Luc LeBlanc.

«Tout le monde se connaît, ça va être un peu comme des retrouvailles. On n’est pas là nécessairement pour apprendre de nouvelles chansons ou vendre un nouveau single à la radio. J’ai été avec des artistes qui ont influencé beaucoup de musiciens et qui eux aussi ont des chansons classiques et ce sont ces chansons-là que je veux entendre.»

Entre 10 000 et 12 000 personnes sont attendues à ce spectacle qui aura lieu sur le site de l’aréna de Shediac.

Une épinglette au coût de 20$ donnera accès aux trois grands événements et aux spectacles de l’espace Extrême frontière, du 17 au 23 août à Moncton, dont la programmation sera annoncée le 30 mai.