Le culturisme, entre les enfants et le foyer de soins…

Mère monoparentale de deux enfants, préposée dans un foyer de soins… et championne de culturisme. Voilà les trois chapeaux que portent Erica Savoie de Tracadie.

Quand elle n’est pas au travail ou avec ses enfants, on peut habituellement trouver Erica Savoie au Palestra Gym. Depuis quelques semaines, la culturiste âgée de 34 ans fait régulièrement deux entraînements par jour – un avant et un après son quart de travail de 12 heures dans un foyer de soins.

«Oublie ça les sorties au resto, ou les sorties entre amies au bar. Il y a un temps où j’étais deux ou même trois fois par jour au gym.»

La mère de deux enfants ne se serait jamais imaginée là il y a trois ans, quand elle a franchi les portes du Palestra Gym pour la première fois afin de perdre le poids pris durant sa grossesse.

De fil en aiguille, elle est tombée amoureuse du culturisme. D’abord impressionnée par les accomplissements et la passion de la copropriétaire de l’établissement, Jessica Basque, elle a un jour décidé de redoubler ses efforts et son dévouement au sport. Sa pratique est passée au niveau supérieur quand elle a commencé à travailler avec son entraîneur, Sébastien Bertin.

«Je voyais Jessica comme un modèle à suivre. Je voyais à quel point elle était en forme et mordue du sport. Je me disais que j’aimerais tellement ça de me rendre où elle s’est rendue.»

«Je voyais mon corps se transformer. Je voulais voir jusqu’où il pouvait aller. J’en prenais une satisfaction personnelle.»

Erica Savoie (centre) a remporté trois catégories lors de la compétition de culturisme Atlantic Classic Championship, au Casino NB de Moncton. -Gracieuseté

Les sacrifices et le dévouement ont valu la peine. À sa première compétition de culturisme à vie, en fin de semaine à Moncton, au Atlantic Classic Championship, elle a remporté la palme dans trois catégories, soit celles de «Figure novice», «Figure short» et «Overall figure».

Il va sans dire qu’elle a dépassé ses attentes.

«Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Habituellement à notre première compétition, on ne gagne jamais. Je m’attendais à bien faire, mais pas de gagner mes trois catégories.»

Mme Savoie est à son tour devenue un modèle pour ses deux enfants. Par son exemple, elle espère leur apprendre qu’en se retroussant les manches, tout est possible.

«Mon garçon m’a toujours vu dans ça. Donc pour lui, c’est normal. Ma fille n’était pas intéressée au début, mais plus ça avance, plus elle se dit que ça serait amusant de faire comme maman.»

Étant donné son succès, la culturiste de Tracadie prévoit continuer à pratiquer le sport qui la passionne. Elle vise notamment les championnats provinciaux et nationaux au cours des prochaines années.

À court terme, cependant, elle prendra une pause bien méritée.

«On va commencer par prendre une petite pause, et puis on verra ce qui nous attend dans le futur», affirme-t-elle en riant.

Plus d’une centaine de culturistes ont pris part au Atlantic Classic Championship, au Casino NB.

Alyssia Mckibbon a remporté le titre global des catégories «bikini». Du côté masculin, Dana Baker a remporté le titre dans les catégories «bodybuilding», Dion Peterson a remporté les catégories «classic physique» et Sean Mcquade, les catégories «physique».