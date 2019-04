Recyclage: au tour du Nord-Ouest de faire le grand saut

Les communautés membres de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest offriront le programme de recyclage à domicile à compter de 2020.

Le conseil municipal de Saint-Quentin a convié ses citoyens le 24 avril à une rencontre publique.

Au menu, différents sujets, dont celui de l’instauration des bacs à recyclage. Car à l’instar des autres communautés faisant partie de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest (CSR-NO), la municipalité restigouchoise effectuera la collecte à domicile des matières recyclables à compter de janvier 2020.

La Ville veut ainsi prendre le pouls des gens sur le sujet et répondre à leurs questions.

Maire de l’endroit, Nicole Somers concède que le recyclage était une mesure attendue depuis longtemps à la Ville, et particulièrement depuis que sa voisine – la communauté rurale de Kedgwick – a débuté le programme l’automne dernier.

«Beaucoup de nos citoyens étaient déçus qu’on ne les imite pas, mais la raison est que nous n’appartenons pas à la même commission de services régionaux. La nôtre, la CSR-NO, n’avait pas l’infrastructure en place pour commencer le programme pour toute notre grande région. Elle sera toutefois prête pour 2020», exprime-t-elle.

Elle précise qu’une station de transfert est en construction au même emplacement que le site d’enfouissement, à Montagne-de-la-Croix, à Rivière-Verte. Une fois amassés, les recyclables seront transférés, selon le plan initial, au centre de tri de Rivière-du-Loup, au Québec.

À l’instar de nombreuses autres communautés, comme celles du Restigouche et de la Péninsule acadienne, le système de collecte privilégié pour Saint-Quentin est celui de l’alternance, soit une semaine les matières recyclables, et l’autre pour les déchets réguliers.

Les municipalités de la CSR-NO seront-elles prêtes pour 2020? Mme Somers ne peut parler pour les autres, mais elle assure que la sienne le sera.

«Si tout va bien et que le site est prêt, nous, on le sera aussi. On le sent, les gens ici sont très conscientisés par l’environnement et veulent le recyclage sur le territoire. On est content de voir que tout cela s’est enfin enclenché», indique l’élue municipale.

Qu’à cela ne tienne, pour des questions budgétaires, la Ville n’entend toutefois pas fournir gratuitement le fameux bac bleu à ses citoyens. Ces derniers devront donc mettre la main à la poche s’ils veulent être conséquents avec leurs convictions.

«Nous n’avons pas les moyens d’acheter des bacs pour tout le monde alors nous n’allons pas imposer son achat. Toutefois, on espère que les gens seront néanmoins nombreux à le faire et à participer au programme», souligne Mme Somers.

La Ville prévoit conserver ses conteneurs à recyclage communautaire (dépôt volontaire) comme option pour ceux qui ne voudront pas se doter d’un bac à domicile.

Pas qu’à Saint-Quentin

Dans les faits, ce n’est pas uniquement Saint-Quentin, mais bien l’ensemble de la CSR-NO qui emboîte le pas au recyclage. La décision en ce sens a été entérinée en octobre 2018.

Il y avait déjà un peu de recyclage qui s’effectuait dans le Nord-Ouest, notamment à Edmundston et à Lac-Baker. Le programme sera désormais prolongé à l’ensemble du territoire de la CSR-NO.

«On est en train en ce moment de regarder à toute la logistique pour la mise en œuvre de ce programme, comme l’achat des bacs pour les municipalités, la construction de la station de transfert et la sensibilisation auprès du public», exprime Paul Albert, directeur par intérim du département des déchets solides.

Si la CSR-NO s’affaire à mettre en branle le programme, le choix d’y adhérer demeure celui des municipalités. Qu’à cela ne tienne, toutes les communautés ont opté de s’y amarrer jusqu’à présent.

La commission aidera les municipalités avec le financement des bacs à recyclage en permettant leur paiement sur une période de cinq années.

«Notre programme sera sensiblement une copie conforme de ce qui s’est fait ailleurs dans la province au cours des dernières années. Chose certaine, on sait que c’est un programme qui était très attendu de la part de la population. Le problème a toujours été l’argent, car c’est plus dispendieux de recycler, mais la volonté est là autour de la table», ajoute M. Albert.

Le plus récent programme de recyclage à avoir pris son envol dans la province est celui du Restigouche il y a un peu plus de six mois. Selon les premières impressions, la participation et l’acceptation par la population sont indéniables. Les quantités de matières récupérées cadrent exactement avec les prévisions.

À la CSR-NO, on s’attend à réduire la quantité de déchets domestiques d’environ 15%, soit la moyenne obtenue de façon générale avec la mise en place d’un programme porte-à-porte. Annuellement, cela représenterait approximativement 2000 tonnes de matières recyclables.