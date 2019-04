Restigouche: une rencontre positive avec le ministre de la Santé, mais aucune certitude

Même si la rencontre est qualifiée de positive, le ministre de la Santé n’a pas réussi à apaiser toutes les craintes des maires Stéphanie Anglehart-Paulin (Campbellton) et Michel Soucy (Atholville) en lien avec l’avenir du Centre Hospitalier Restigouche et du Centre de traitements pour jeunes.

C’est l’ancien premier ministre Hugh Flemming qui occupait le pouvoir à Fredericton le 12 juin 1954, date de l’ouverture officielle du Centre Hospitalier Restigouche.

Le hasard veut qu’à l’heure où l’on se prépare à souligner le 65e anniversaire de cette institution, son avenir et ses services se retrouvent en quelque sorte entre les mains de son petit-fils, le ministre de la Santé Hugh John (Ted) Flemming.

Les maires Anglehart-Paulin et Soucy se sont rendus à Fredericton la semaine dernière afin de s’entretenir avec le ministre et lui faire part de leurs préoccupations quant aux dossiers du CHR et du Centre pour jeunes.

Ces deux dossiers ont été propulsés à l’avant-scène de l’actualité à la suite de la publication du rapport de l’ombud, Charles Murray, en janvier. Il avait brossé un portrait plutôt accablant de certains événements survenus au CHR et de l’absence de services.

Il s’est aussi interrogé sur la pertinence d’ouvrir le Centre de traitements pour jeunes à ses côtés plutôt que dans un secteur plus urbain. Ce questionnement a mené le gouvernement à suspendre les travaux de construction du centre à Campbellton, bien que ceux-ci soient passablement avancés.

Au Restigouche, ce rapport a été très mal accueilli par les élus, ceux-ci accusant l’ombud d’avoir outrepassé son mandat initial en incluant le Centre de traitement pour jeunes dans son rapport. L’objectif de la rencontre était donc de calmer le jeu et de rappeler au ministre l’importance de l’enjeu.

Le maire d’Atholville est ressorti de cet entretien avec un sentiment positif quant à l’avenir du CHR.

«Je ne crois pas que l’on doit craindre la fermeture du CHR ou la perte de plusieurs services et d’emplois. On a un bâtiment neuf ici avec une expertise et du personnel compétent en place. Ce serait irresponsable de le fermer. Le ministre a fait preuve d’ouverture, et je crois qu’il veut la même chose que nous, soit trouver des solutions pour que le CHR redevienne ce qu’il était, un véritable centre d’excellence en psychiatrie», indique M. Soucy.

S’il est optimiste pour le CHR, le dossier du Centre pour jeunes le laisse par contre plus perplexe. Selon le maire, le ministre aurait insisté sur le fait que trois options s’offraient à lui pour ce bâtiment et qu’à l’heure actuelle, il attendait les recommandations de l’expert embauché par la province – George Weber – avant de rendre une décision.

Les travaux extérieurs du centre sont terminés, c’est maintenant l’option qui sera choisie qui déterminera la configuration de ce qu’on y retrouvera à l’intérieur.

«La seule chose qu’il a pu nous assurer, c’est qu’il y aurait des emplois créés avec chacune des options», dit M. Soucy, notant par contre sa préférence pour l’implantation du Centre pour jeunes.

Si elle estime que la rencontre fut positive, la mairesse de Campbellton admet elle aussi ne pas être entièrement rassurée quant au futur du Centre pour jeunes.

«On revient quand même de Fredericton avec une bâtisse vacante. On aurait aimé que le ministre nous assure que les services pour les jeunes seront offerts ici. Tout ce que l’on sait, c’est que si ce n’est pas ça, ce sera autre chose, mais quoi? On a débuté avec un bon projet, j’aimerais qu’il arrive à terme», indique la mairesse.

Le maire Soucy aurait lui aussi aimé un engagement ferme du ministre envers le Centre pour jeunes.

«Pour nous, il est clair qu’on souhaite que la bâtisse soit utilisée pour sa vocation première et nous l’avons rappelé au ministre. Nous lui avons suggéré que le travail se fait déjà avec les jeunes à Campbellton alors qu’une douzaine de lits sont occupés dans l’enceinte du CHR et que les soins sont offerts par du personnel embauché spécifiquement à cet effet. À nos yeux, on devrait continuer dans cette voie parce que l’on peut offrir ce service aussi bien qu’ailleurs», indique le maire.

Les recommandations de George Weber sont attendues en mai.