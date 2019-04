Clinique de santé sans rendez-vous: Vitalité à court de solutions à Dalhousie

Faute de médecins pour se relayer, le Réseau de santé Vitalité doit à nouveau couper au sein des heures de fonctionnement de la clinique de santé sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie.

Ainsi, jusqu’à avis contraire, la clinique sera fermée la fin de semaine (samedi et dimanche), et les services d’un médecin ne seront offerts que les lundis et les mardis. Le reste du temps – du mercredi au vendredi –, les services seront restreints puisque dispensés uniquement par des infirmières praticiennes et des infirmières immatriculées.

C’est la seconde fois en moins d’un mois que le réseau doit apporter d’importantes modifications à l’horaire et l’offre de services de cette clinique. Et c’est une fois de plus le manque de ressources au niveau des médecins qui fait défaut.

«Après avoir examiné toutes nos options, nous sommes malheureusement rendus à court de solutions. La pénurie de ressources médicales nous touche à un point tel que nous n’avons pu couvrir certains jours de la semaine et les fins de semaine», a expliqué par voie de communiqué le président-directeur général du Réseau, Gilles Lanteigne, assurant être attristé par la nouvelle.

Les premiers changements avaient été annoncés à la clinique le 19 mars dernier en raison des départs inopinés de deux médecins. En temps normal, la clinique opère avec six médecins en rotation. Ils n’étaient que quatre avant l’annonce des deux départs supplémentaires. Chez Vitalité on avait alors affirmé être en mode de recrutement, mais avoué avoir eu peu de succès de ce côté jusqu’à présent.

Le réseau avait alors souligné que les mesures allaient demeurer en vigueur jusqu’au 12 avril. Elle vient toutefois d’être étendue indéfiniment, ce qui fait craindre le pire au maire de l’endroit, Normand Pelletier.

«On a appris la nouvelle, et on commence à être sérieusement inquiet. Il va falloir que Vitalité redouble d’efforts pour remplir les postes de médecins, parce que là on a l’impression que notre situation n’est pas prise au sérieux. C’est certain que l’on (les municipalités du Restigouche-Est) est prêt à aider, mais le point de départ demeure Vitalité, ce sont eux qui recrutent», lance le maire.

Déception

M. Pelletier affirme par ailleurs n’avoir jamais été avisé par le réseau de santé lors des premiers départs de médecins. Une énorme déception à ses yeux.

«Et aujourd’hui, on tombe à deux et tout à coup c’est la panique totale, on doit fermer la clinique la fin de semaine et on peine à en trouver pour la semaine. Est-ce qu’il y a eu des manquements au niveau de la planification? Est-ce qu’on a sous-estimé l’ampleur de la situation? Je ne sais pas, mais ce que je sais par contre c’est que des correctifs doivent être apportés et rapidement, car ce n’est pas vrai que l’on va laisser nos services s’effriter et disparaître petit à petit», clame M. Pelletier.

S’il se dit content de voir qu’un rôle accru est donné aux infirmières praticiennes, il prend soin de noter que celles-ci ne peuvent toutefois poser tous les actes d’un médecin. Il souligne également que les mesures imposées par Vitalité risquent fort d’avoir des impacts sur le reste du personnel soignant.

«On entend déjà parler de mise à pied et de diminution d’heures au sein du personnel qui travaille à la clinique. Ce n’est vraiment pas le genre de chose que l’on veut entendre ici. Tout cela est très inquiétant», indique-t-il, profitant de l’occasion pour lancer un appel à tous les médecins de la région, et même d’ailleurs.

«Il y a certainement un moyen, tous ensemble, de s’organiser un horaire pour combler les trous en attendant qu’une solution plus viable soit trouvée», croit-il.

Nouvel horaire

Lundi et mardi: Permanence assurée par un médecin de 8h à 20h.

Mercredi à vendredi: les services seront offerts par une infirmière praticienne de 8h à 16h, et par une infirmière immatriculée de 16h à 20h.

Samedi et dimanche: clinique fermée.