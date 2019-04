Edmundston réitère son engagement envers le Centre Maillet

Pressé de questions et de commentaires par des représentants d’organismes communautaires qui logent au Centre Maillet, le maire Cyrille Simard réfute les propos voulant que l’endroit ne représente pas une priorité pour la Ville d’Edmundston.

La réunion publique mensuelle du conseil municipal tenue mardi soir a permis à ces organismes – sans but lucratif pour la plupart – de faire part de leurs vives inquiétudes quant à l’avenir du Centre qui peine à trouver la voie de la rentabilité financière et dont les installations se font vieillissantes.

La semaine dernière, son conseil d’administration avait fait savoir qu’un manque à gagner prévu de 40 000$ mettait en péril à court terme les activités régulières du Centre, qui offre un toit à plus de 30 organismes de la région.

Prenant la parole lors de la période des questions réservée au public, le maire Simard a clairement écarté toute possibilité que la Ville d’Edmundston puisse se porter acquéreur de l’immeuble de 80 000 pieds carrés situé dans le quartier Saint-Basile et qui est propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«C’est un édifice qui est vieillissant, qui nécessite des travaux évalués à au moins 2,5 millions de dollars afin de le rendre conforme aux normes en vigueur et qui représenterait à lui seul 10% du parc immobilier municipal», a expliqué le maire, qualifiant l’endroit de véritable mastodonte.

Certains utilisateurs du Centre Maillet ont rappelé aux élus municipaux d’Edmundston que la contribution financière de la municipalité sera de 30 000 $ en 2019 alors que cette aide se chiffrait autrefois à 50 000 $.

Cyrille Simard – Archives

Saisissant la balle au rebond, le maire Simard a souligné que le gouvernement provincial avait cessé sa contribution financière alors que celle provenant de la municipalité a été maintenue.

«On veut que l’argent des contribuables soit bien dépensé et réparti équitablement à travers les 151 organismes sans but lucratif qui profitent du soutien de la municipalité».

Le maire a de plus souligné que le financement d’un centre communautaire qui abrite des locataires issus du secteur privé posait également problème pour la municipalité, tout comme les insuccès d’un plan de rattrapage financier qui aurait pu permettre d’éponger le déficit appréhendé de 40 000 $.

«On maintient la discussion avec le conseil d’administration, Edmundston ne veut pas abandonner dans la nature les organismes du Centre Maillet. Je trouve un peu injuste les propos voulant que la municipalité ne se préoccupe pas de son sort», a affirmé Cyrille Simard.

Ces propos n’ont pas nécessairement dissipé toutes les craintes soulevées par les organismes qui logent en ce moment dans le bâtiment historique de Saint-Basile.

«Je ne verrais pas le plus important club de tir à l’arc du Nouveau-Brunswick et le plus ancien de l’Atlantique fermer ses portes», a témoigné avec émotion Jules Picard, le président Club des archers d’Edmundston.

«Les gens de Saint-Basile tiennent au Centre Maillet et à cet édifice communautaire», a pour sa part indiqué Ghislaine Clavet, une résidente d’Edmundston qui se dit également inquiète quant à l’avenir du centre.