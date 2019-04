Zachary Richard et Dan Bigras en vedette au Jardin botanique

Les artistes Zachary Richard et Dan Bigras seront les principales têtes d’affiche de l’édition 2019 de la Sortie Branchée en Acadie cet été au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick.

Ces invités de marque se mêleront à une foule d’activités qui seront alors proposées du 9 au 11 août sur le site enchanteur situé dans le quartier Saint-Jacques, à Edmundston.

Grand habitué des célébrations acadiennes, l’artiste Zachary Richard s’amènera sous le grand chapiteau du Jardin en compagnie du violoniste Théo Brideau.

Lors du même événement tenu en 2018, le spectacle intimiste du chanteur et poète louisianais avait tôt fait d’afficher complet.

Quant à Dan Bigras, celui-ci proposera Le Temps des seigneurs, un spectacle de 25 chansons résumant ses 25 années de carrière musicale.

À peine 350 billets par spectacle sont disponibles dès maintenant pour ces deux événements qui auront l’occasion de se poursuivre plus tard en soirée au Café d’la Vieille forge.

Les festivités se voudront plus familiales au dernier jour de la Sortie Branchée en Acadie, alors qu’une foule d’activités gratuites seront à l’horaire le dimanche 11 août.

Les animaux de la ferme Napolie seront ainsi de retour cet été tout comme la fée conteuse Féeli Tout qui agira à titre d’ambassadrice de l’événement qui avait attiré en 2018 plus de 5500 visiteurs.

Les Archers d’Edmundston, un théâtre interactif et sa chasse aux indices et une panoplie d’artistes musicaux et d’artisans locaux s’ajouteront à la longue liste d’activités prévues par les organisateurs.

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick ouvrira ses portes dans à peine un mois, soit le 13 mai.

La direction de l’endroit promet de belles surprises en 2019 dans l’aménagement des lieux, dont à son jardin d’accueil.

Le Jardin doit entre autres accueillir une nouvelle mosaïque, un cheval canadien d’une dizaine de pieds de hauteur.

«On travaille fort pour offrir aux visiteurs une expérience mémorable dans notre jardin. On a mis beaucoup d’effort dans la promotion des cartes de membres cet hiver. Nous sommes vraiment content des résultats. Avec déjà 877 membres, ça nous donne de l’énergie pour organiser des activités et redoubler d’efforts dans les jardins», a affirmé Josée Landry, la directrice générale.

Une exposition inédite de phasmes, un mystérieux ordre d’insectes, devrait particulièrement capter l’attention des visiteurs durant cette prochaine saison qui approche à grands pas.

Les camps d’été Touche à tout destinés aux enfants de 8 à 12 ans seront également offerts durant une bonne partie de la saison chaude avec une panoplie d’activités et d’ateliers liés aux sciences de la nature, à l’alimentation et aux arts en général.

Cette autre saison du Jardin botanique se terminera avec la tenue, du 3 au 6 octobre prochain, de la 10e Grande Grouille. Plusieurs milliers de visiteurs seront alors attendus pour cet événement toujours haut en couleur.