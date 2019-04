La Voix: l’Acadien Jacques Comeau en demi-finale

Jacques Comeau a interprété Always on My Mind. - Gracieuseté: TVA

Sélectionné par surprise lors des auditions de La Voix 2019, Jacques Comeau continue son extraordinaire aventure lyrique. Avec 118 points et 83% du vote du public, le chanteur acadien accède à la ronde demi-finale.

«Merci, c’est fort, fort, fort», a déclaré l’homme de 41 ans, accompagné de sa fille Josiane, qui participait hier soir aux premiers directs de La Voix 2019, l’ultime étape de l’émission présentée sur les ondes de TVA.

Après avoir participé au numéro d’ouverture, où ils ont partagé la scène avec Patrick Bruel et chanté Casser la voix, les douze finalistes se sont affrontés équipe par équipe, par groupes de trois.

Membre de l’équipe d’Éric Lapointe, Jacques Comeau a affronté Ariane Drapeau et Justin Lagacé. Il a interprété une chanson bien connue du répertoire country américain: Always on My Mind de Johnny Christopher, Mark James et Wayne Carson Thompson.

«Tu as une voix enveloppante et quand tu chantes, il y a tellement de sincérité que tu me donnes le goût de prendre l’accent acadien!», a déclaré Éric Lapointe.

«Tu as livré une performance extraordinaire. je suis fier de toi», a ajouté le rocker!

«Il est le cadeau de La Voix», a quant à elle affirmé Lara Fabian.

Pour l’équipe de Lara Fabian, c’est Samantha Neves qui a pris le chemin de la ronde demi-finale avec 85 points.