Débarquement de Normandie: Bathurst souligne la participation du régiment North Shore

Le 6 juin 1944, quelque 156 000 soldats alliés participent au débarquement de Normandie, un moment décisif dans l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Près de 800 de ces soldats faisaient partie du régiment North Shore du Nouveau-Brunswick et un important défilé a eu lieu dimanche, à Bathurst, pour marquer le 75e anniversaire de cet événement historique.

Plusieurs invités de marque étaient présents au Centre régional K.C. Irving pour souligner le rôle du régiment North Shore lors du débarquement de Normandie, dont le lieutenant-général, Jean-Marc Lanthier, commandant de l’Armée canadienne, des élus provinciaux et fédéraux ainsi que des leaders autochtones.

Le gouvernement provincial était représenté par Robert Gauvin, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Jean-Paul DuColombier, maire de Saint-Aubin-sur-Mer, y était également. C’est dans cette localité que les soldats du régiment North Shore ont débarqué en juin 1944.

«Certains avaient à peine 20 ans. Ils ont laissé derrière eux des parents, des épouses et parfois des enfants. Tous étaient volontaires. Ils voulaient libérer l’Europe de l’horreur nazie», dit-il.

Plusieurs soldats ont perdu la vie. Le jour du débarquement, 35 membres du régiment North Shore sont décédés et 86 autres soldats ont été blessés.

Un total de 375 hommes du régiment sont morts et 800 autres ont été blessés du 6 juin 1944 au 8 mai 1945, soit le jour qui est connu comme étant celui de la victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie.

Environ 2000 hommes du régiment ont servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Environ 30% d’eux étaient des Acadiens. Le reste était anglophones et autochtones.

«À l’origine, le régiment était surtout composé de personnes du nord du Nouveau-Brunswick, mais à mesure qu’il y a eu des pertes, on s’est ramassé avec des gens de partout du Canada», explique Rénald Dufour, lieutenant-colonel du régiment North Shore.

Rénald Dufour, lieutenant-colonel du régiment North Shore. – Acadie Nouvelle: David Caron Une importante cérémonie a eu lieu dimanche à Bathurst pour souligner la participation du régiment North Shore du Nouveau-Brunswick lors du débarquement de Normandie, qui a eu lieu le 6 juin 1944. – Acadie Nouvelle: David Caron

Dix anciens combattants sont toujours vivants. Arthur Haché, de Bertrand, avait 17 ans le jour du débarquement. Les souvenirs sont toujours vifs 75 ans plus tard.

«J’étais dans un bateau avec de l’eau par-dessus la tête. On a frappé des vagues tellement fortes qu’elles ont fait reculer le bateau. Le bateau a cassé en deux. On était dans l’eau, non loin de la côte. Ils sont venus nous chercher. Ce n’était pas drôle. Sur la côte, il y avait plusieurs morts et blessés… C’est ça la guerre…»

Au fil des ans, M. Haché a continué d’honorer la mémoire des soldats canadiens et acadiens. Il s’est rendu à Saint-Aubin-sur-Mer et ailleurs en France à plusieurs reprises pour assister à diverses cérémonies commémoratives.

«En France, on est reçu comme si on était leurs propres enfants. Partout où on va, on est comme chez nous.»

L’ancien combattant s’est dit touché par la cérémonie de dimanche à Bathurst.

était extraordinaire. On n’est pas habitué à voir des cérémonies comme ça ici. C’était beau.»

Près de 5000 soldats canadiens ont perdu la vie durant la bataille de Normandie, qui a pris fin en août 1944, lorsque les troupes alliées ont réussi à encercler l’armée allemande dans la ville de Falaise, dans le nord de la France.

Les liens demeurent serrés entre le nord du Nouveau-Brunswick et la Normandie. Une dizaine d’élèves francophones et anglophones du nord de la province vont se rendre en France en juin pour participer aux cérémonies commémoratives du 75e anniversaire du débarquement.

Changements de drapeaux

L’actuel régiment North Shore a aussi profité de l’occasion pour changer les drapeaux consacrés de l’unité. Les drapeaux qui ont été retirés dimanche avaient été présentés au régiment en 1957.

«Les drapeaux consacrés figurent parmi les possessions les plus importantes d’une unité. C’est donc un événement très significatif pour nous. C’est là où on renouvelle notre engagement. C’est un moment marquant», souligne Rénald Dufour.