Moncton: le centre-ville a besoin de plus d’appartements

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, affirme que la revitalisation du centre-ville passe par l’ajout de blocs appartements.

Dawn Arnold affirme que la densité du logement dans le centre-ville est cruciale, et que la construction de nouveaux blocs appartements serait de mise.

Elle estime aussi qu’un centre-ville plus dense permettrait de régler une bonne partie des problèmes reliés au manque de stationnement. Plus la population est concentrée dans le centre-ville, moins de gens auront recours à leur automobile pour se déplacer.

Présente à l’assemblée générale annuelle de la fiducie de placement immobilier Killam Apartment REIT, vendredi, la mairesse affirme qu’il est essentiel que les entrepreneurs continuent à construire des appartements dans le centre-ville.

Killam affiche un taux d’occupation de 97,4% dans la région de Moncton, en mai 2019. Le taux plus élevé de l’histoire de la fiducie de placement immobilier.

Selon la mairesse, c’est la preuve qu’il faut plus d’appartements dans la région.

Dans un rapport sur le marché locatif de Moncton publié en 2018, la Société Canadienne d’hypothèques et de logement (SCHP) a révélé que le taux d’inoccupation était de 2,7%.

«C’est très bas, il faut plus d’unités de logement dans notre communauté.»

Philip Fraser, président de la fiducie de location d’appartements Killam Apartment REIT, abonde dans le même sens.

Selon lui, plus de gens veulent un pied-à-terre près du centre-ville.

«Les gens veulent vivre à distance de marche des services, des restaurants et des (installations sportives). On voit ça à Halifax, à Ottawa et dans tous les grands centres urbains du pays», a estimé Philip Fraser en entrevue vendredi.

Le président de Killam affirme aussi que sa fiducie n’est pas sur le point d’arrêter de prendre de l’expansion dans la région.

«Qu’on en construise ou qu’on en achète, on est très intéressés à faire l’acquisition de plus de logements dans (le Grand) Moncton», dit le président.

«Je crois que l’économie est sur le point de croître et on a toujours appuyé ce marché. Je crois que dans les deux ou trois prochaines années, on va voir une croissance phénoménale dans le domaine de la location (de logements)», ajoute-t-il.

L’entreprise Killam Apartment REIT a réalisé des acquisitions de terrains et d’infrastructure d’une valeur de 315 millions $ en 2018, et a réalisé des projets de construction pour une valeur de 105 millions $ à travers le Canada.

Son revenu net d’exploitation dans la région de Moncton s’élevait à 17,7 millions $ en 2018. L’entreprise y compte 1629 unités de logement dans 31 emplacements.