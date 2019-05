De petits chalets rustiques pour le parc Inch Arran

La Ville de Dalhousie dotera le camping municipal Inch Arran de petits abris rustiques.

Le projet est discuté au sein du conseil depuis aussi loin que 2016. Mardi soir, les élus de l’endroit ont entériné une résolution visant à permettre au projet d’aller de l’avant et de débloquer des fonds destinés à sa réalisation.

Selon le maire de l’endroit, l’idée n’est pas – du moins pour le moment – d’installer des chalets de luxe sur le site, mais plutôt de proposer de petits abris pouvant accommoder les touristes désireux de vivre l’expérience du camping sans toutefois le désagrément de coucher dans une tente.

«Il y a une demande grandissante pour les petites habitations du genre dans les terrains de camping. Les touristes vieillissent eux aussi et ce n’est pas tout le monde qui traîne une roulotte, qui désire coucher dans une tente ou payer le gros prix pour une chambre d’hôtel. Ceci serait un bon compromis pour eux», exprime le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

En tout, le conseil vise l’installation de trois abris. Chacun devrait comprendre un lit double et des lits superposés. Les chalets seront connectés au réseau électrique, mais ne seront toutefois pas dotés d’une cuisinette ou autres commodités. On n’y retrouvera pas non plus d’installations sanitaires (eau, douche, toilettes), ce qui veut dire que ses utilisateurs devront utiliser celles déjà présentes dans le parc.

«C’est vraiment de base, destiné aux gens qui ne veulent pas s’encombrer de beaucoup de choses lors de leurs vacances. Ce sera également plus intéressant pour ceux qui avaient prévu de planter leur tente un jour de pluie. Avec cette option, ils pourront demeurer bien au sec», souligne le maire.

Les abris ont été commandés à une entreprise locale, Cabanon Restigouche, et seront installés cet été (juin) sur les trois plateformes de béton que l’on retrouve déjà au parc et qui supportaient anciennement une serre.

«On trouve que c’est un beau petit projet, un ajout intéressant à notre parc. On va commencer par en installer trois et on verra par la suite selon l’intérêt et la réponse des usagers», poursuit M. Pelletier.

Le projet dans son ensemble pourrait atteindre, selon les estimations du maire, environ 30 000$, ce qui comprend le coût des gîtes et des matelas (à lui seul l’achat des trois chalets est estimé à 26 612$). M. Pelletier espère toutefois pouvoir amener certains groupes sociaux à commanditer en partie l’achat d’un ou plusieurs chalets afin de faire baisser les coûts du projet pour la Ville.