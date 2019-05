Défusion: Tracadie donne une nouvelle chance à Fredericton

La Municipalité régionale de Tracadie a accepté le dépôt de la pétition demandant un plébiscite pour une défusion. Elle a aussi dit comprendre le message de mécontentement d’une partie de la communauté. Mais elle donne encore une chance au gouvernement Higgs de se sortir d’impasse dans le dossier de la gestion des routes avant de suggérer un vote visant à dissoudre le regroupement.

Les élus ont accordé à Fredericton une nouvelle occasion de présenter une offre nettement plus généreuse d’ici à l’automne que «les miettes» de 4,6 millions $ récemment refusées pour le transfert de plus de 200 km de route dans les anciens DSL à la MRT.

Plusieurs conseillers ont affirmé prendre au sérieux le message lancé à l’intérieur de la pétition de près de 1400 signatures déposée la semaine dernière par leur ancienne collègue Norma McGraw.

Et même si ça représente moins de 10% de toute la population de la nouvelle municipalité créée en 2014, c’est une proportion qu’il faut respecter, ont-ils dit à l’unisson.

«Ce sont 9% de mécontents, a insisté le maire Denis Losier. Et ça nécessite une réflexion de notre part. Nous ne pourrons pas tout faire ce qu’avait promis Ensemble vers l’avenir, mais nous devons changer nos pratiques. C’est un message très clair. Nous devons réajuster le tir pour que ces 9% de mécontents soient rassurés.»

Si les élus permettent une nouvelle période de réflexion de la part du gouvernement Higgs, ils ne sont pas prêts à attendre ad vitam æternam. S’ils n’ont pas reçu la nouvelle proposition cet automne, ils sont prêts à faire avancer rapidement les choses vers un vote de défusion au besoin.

«Nous sommes à la croisée des chemins, estime Philippe Ferguson. Cette pétition nous dit que ça ne fonctionne pas. C’est un réveil. Il faut faire un examen de conscience de notre part. Il ne faut pas oublier que nous sommes une très jeune municipalité, mais il est clair que la lune de miel est terminée. J’accepte cette pétition comme un reproche, mais ne disons pas non plus au gouvernement qu’on les attend dans le détour.»

La Municipalité régionale de Tracadie s’apprête à faire l’analyse et les réflexions nécessaires face à la pétition, en plus de tenter d’apporter les changements nécessaires. Cette position a laissé Norma McGraw quelque peu sur son appétit.

«Le conseil municipal n’a pas été fermé et je comprends les élus de vouloir donner la chance au gouvernement dans la question du transfert des routes. Mais j’aurais aimé qu’on exige une réponse d’ici septembre. On a beau être une jeune municipalité, ça ne règle pas la gestion de tous ces kilomètres de routes. Le conseil a manqué l’occasion de pousser le gouvernement Higgs à prendre une décision et de le rendre imputable face au regroupement.»

L’ancienne conseillère a aussi tapé quelque peu sur les doigts des élus qui ont cherché à minimiser la portée de son travail. Elle soutient que seuls les citoyens âgés de 18 ans et plus étaient appelés à signer, ce qui ferait monter la proportion de sa pétition à près de 20%.