Extra-Mural: Égalité Santé en Français exige des réponses

Les opposants à la privatisation du système de santé restent sur leur faim six mois après l’entrée au pouvoir du premier ministre Higgs.

En novembre, le premier ministre progressiste-conservateur Blaine Higgs avait affirmé, dans le dossier de l’extra-mural, vouloir faire une évaluation de l’entente qui lie le gouvernement provincial à Medavie dans les six premiers mois de son mandat, aux dires du Dr Hubert Dupuis, président du groupe de pression Égalité Santé en Français (ÉSF).

À six mois et des poussières de cette promesse, prononcée dans une rencontre privée, les opposants de la privatisation du système de santé restent sur leur faim.

«On se demande s’ils ont fait leur travail, où ils sont rendus et quels sont les résultats», dit Hubert Dupuis en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Le groupe, qui milite pour la gouvernance des services de santé francophones par la communauté de langue française, a déjà rencontré le gouvernement à deux reprises. Le ministre de la santé, Ted Flemming, et le vice premier ministre, Robert Gauvin, étaient présents, selon M. Dupuis.

Une troisième rencontre est prévue avant la fin mai, ajoute-t-il.

«Ce qu’on veut, c’est que l’ensemble des services de santé pour les francophones tombent sous (l’autorité) de la régie de santé Vitalité.»

L’organisme a annulé sa poursuite contre le gouvernement provincial en février, à la suite d’un appel à la discussion de la part du nouveau gouvernement progressiste-conservateur.

«Au moins, on est en train de discuter, on se rencontre, on se parle au lieu de se poursuivre», explique Hubert Dupuis.

Même si le dialogue n’a pas donné lieu à des actions concrètes dans le dossier Medavie, Hubert Dupuis ne baisse pas les bras.

Son organisme a fait parvenir une lettre au bureau du premier ministre le sommant d’intervenir dans le dossier, jeudi.

L’organisme Retour de l’Extra-Mural au secteur public a lui aussi envoyé une lettre du même genre au premier ministre, affirme le Dr Dupuis.

Cet organisme est formé de membres de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et de 10 autres organismes francophones.

«Est-ce qu’on va avoir gain de cause à la fin? Je ne le sais pas, mais au moins, on est en train de cheminer, c’est comme ça que je vois ça», dit Hubert Dupuis.

Malgré les contradictions fréquentes entre le premier ministre et ses ministres, notamment sur le dossier de la route 11 et du bureau de Service NB à Saint-Quentin, il ne s’attend pas à ce genre de confusion dans le dossier de la santé.

«Je crois qu’on a trouvé les bons interlocuteurs, les gens qui ont le pouvoir, et qu’on est en train de parler aux bonnes personnes», affirme le médecin.

Hubert Dupuis estime qu’il ne faut pas s’attendre à une réponse immédiate de la part du gouvernement.

«Je ne pense pas qu’ils vont nous répondre dans une semaine qu’ils ont fait les études, mais si c’est le cas, on va revenir à la charge. Il a dit six mois, c’est six mois. On lui enverra le procès-verbal de la rencontre (si il faut)», dit-il d’un ton ferme.

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre le ministère de la Santé, mais nous n’avons pas reçu de réponse.