Our Lady Peace, Live et Bush à Moncton en septembre

Le groupe canadien Our Lady Peace réinvente le populaire festival Summersault et fera un arrêt avec des invités de marque au Centre Avenir de Moncton, le 10 septembre.

C’est ce qu’a annoncé la firme québécoise Evenko, mardi matin, dans un courriel rédigé uniquement en anglais.

La formation torontoise Our Lady Peace, qui roule sa bosse depuis 1992, était du Summersault original, en 1998.

Cette année-là, des groupes phares du rock canadien tels Moist, I Mother Earth et Treble Charger étaient monté sur scène à Barrie, en Ontario, devant 35 000 personnes.

Deux ans plus tard, le festival a pris beaucoup d’ampleur quand des artistes de renommée internationale tels Foo Fighter, The Smashing Pumpkins, Sum 41 et Deftones se sont ajoutés.

Tout ce beau monde était alors parti en tournée d’un bout à l’autre du Canada.

Cette année, le festival Summersault s’arrêtera dans cinq villes – dont Moncton -, du 1er au 15 septembre.

La tournée n’a pas l’envergure d’antan, certes, mais les groupes Live et Bush, qui ont connu beaucoup de succès au tournant du millénaire, accompagneront Our Lady Peace (vainqueur de quatre prix Juno).

Bush (aussi connu au Canada sous le nom de Bush X), mené par le très charismatique chanteur Gavin Rosdale, a remporté un Grammy en 1998 pour son album Swallowed. Pas moins de sept chansons du groupe se sont hissées dans le top-5 du palmarès américain, dont les très connues Everything Zen, Comedown, Glycerine et Machinehead.

Un autre groupe emblématique du mouvement rock alternatif des années 1990, Live, montera également sur scène à Moncton.

Live, qui compte encore à sa tête le chanteur Ed Kowalczyk, est devenu un phénomène planétaire en 1995 quand sa chanson Lightning Crashes s’est hissée en tête de pratiquement tous les palmarès.

Ses autres succès incluent I Alone, All Over You, Lakini’s Juice et Turn My Head, notamment.

Our Lady Peace a également connu la gloire au tournant du millénaire grâce, notamment, aux albums Naveed (1994), Clumsy (1997) et Gravity (2002). Le dernier disque en date du groupe mené par Raine Maida date de 2018 et s’intitule Somethingness.

Outre OLP, Bush et Live, les groupes Dear Rouge et Human Kebab sont également du spectacle.

Les billets pour le spectacle de Moncton seront mis en vente le 24 mai, à 10h, au coût variant entre 49,50$ et 89,50$.