Stationnement au centre-ville: Moncton a atteint sa limite

Le projet controversé de la construction d’un stationnement de 360 places sur la rue Record de Moncton a été rejeté, mardi soir.

Le conseil municipal de Moncton a voté 6 contre 4 pour refuser le projet d’un stationnement de surface au coeur de la ville.

La mairesse Dawn Arnold s’est elle-même prononcée contre le projet avant le vote. Elle estime que le centre-ville doit se concentrer sur d’autres initiatives, comme la promotion du covoiturage et du transport en commun, plutôt que de construire plus de stationnements.

«C’était une décision difficile», dit la mairesse à la sortie d’une réunion du conseil municipal particulièrement chargée.

Elle explique, par contre, que la décision de son conseil lance un message clair aux développeurs: les nouveaux stationnements de surface ne sont plus les bienvenus à Moncton.

«Je crois que c’est la direction que l’on doit prendre. Notre ville est en train de se transformer en grand centre urbain. Si on veut une ville qui fonctionne, il faut qu’elle soit vibrante, qu’elle soit dense, et que les gens y travaillent, y vivent et y jouent. Si on veut se rendre là, on ne peut pas seulement avoir des stationnements», explique Dawn Arnold en mêlée de presse.

Une douzaine d’opposants au projet se sont réunis à l’extérieur de la salle du conseil juste après le verdict.

«Je pense que le conseil a pris une bonne décision ce soir. C’est une décision nécessaire», dit Krysta Cowling, qui militait contre le projet.

La citoyenne estime que ceux qui travaillent dans le centre-ville devraient se tourner vers l’autobus, le vélo ou la marche pour leurs déplacements, et que la Ville devrait en faire plus pour encourager ces options.

Antoine Zboralski, président de l’organisme environnemental étudiant Symbiose, estime pour sa part que la décision de refuser le projet démontre une volonté d’agir contre les changements climatiques.

«Ça va dans le bon sens, on voit qu’il y a une volonté d’aller vers un mode de vie plus actif et d’avoir moins de voitures au centre-ville», dit l’étudiant à l’Université de Moncton.

Un coup dur pour d’autres

Jim Scott, planificateur et paysagiste pour la firme Trace, a travaillé sur le projet de stationnement. Selon lui, le refus est un coup dur pour l’entreprise qui voulait financer le projet, Slate Office REIT.

Jim Scott estime que le projet était nécessaire pour certains employeurs du centre-ville qui visent à héberger plus d’employés dans leurs bureaux en faisant une meilleure utilisation des espaces de bureau disponibles. Ces travailleurs auront besoin de stationnement, croit-il.

«Il y a des clients qui veulent s’installer dans les édifices, et il n’y a pas d’endroit où se stationner. On n’a pas d’alternatives au stationnement qui sont en place aujourd’hui», dit le planificateur, qui souligne l’absence d’espaces de stationnement désignés au covoiturage.

Comme les opposants au projet de stationnement, il attend toujours de voir des alternatives au stationnement dans le centre-ville.

Jeremy Kaupp, directeur de gestion des acquis pour l’entreprise Slate Office REIT, était présent à la réunion du conseil, mais il a refusé de s’adresser aux médias.