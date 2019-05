Terrain de baseball cadenassé: Tracadie veut discuter avec le Diocèse

La Municipalité régionale de Tracadie demande une rencontre dans les plus brefs délais avec le Diocèse de Bathurst. Le maire Denis Losier souhaite le retrait des cadenas interdisant l’accès au terrain de baseball Raoul-Losier et au planchodrome avant jeudi soir.

Pourquoi jeudi soir? Parce que les Aigles de Tracadie doivent y jouer leur premier match de la saison dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi.

«J’ai parlé avec notre directeur général (Daniel Haché) mardi matin pour organiser une rencontre avec le Diocèse de Bathurst cette semaine. Il y a du baseball jeudi et ce serait plaisant que les cadenas soient enlevés avant. Nous tendons la perche à monseigneur Daniel Jodoin et nous attendons des nouvelles», a exprimé le maire.

Les citoyens ont été pris par surprise, vendredi, quand ils se sont butés à des portes barrées au parc situé à l’arrière de l’église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph.

Les deux infrastructures sportives ont été construites sur le terrain appartenant au Diocèse de Bathurst.

Pendant une vingtaine d’années, une entente de collaboration a existé: le Diocèse permettait l’utilisation du stationnement paroissial pour les amateurs de baseball et de planche à roulettes; en échange l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila s’occupait du déneigement des des deux églises sur son territoire.

Les autorités diocésaines souhaitaient renouveler cette entente, alors que la MRT a parlé d’acheter le terrain.

Le désaccord vient du fait que la MRT ne ferait pas sa juste part pour entretenir les lieux, a fait savoir Mgr Jodoin en entrevue à Radio-Canada Acadie. Il ajoute que cette mesure (le cadenas) est temporaire, le temps d’en arriver à un accord. Le journal a tenté de parler avec le diocèse, mais sans succès jusqu’à maintenant.

Le maire soutient qu’il en a coûté près de 12 000$ à la MRT pour le déneigement cet hiver et une somme totale de près de 400 000$ en 20 ans, alors que le terrain en vaut 132 000$. Il reproche au Diocèse de Bathurst de «prendre les jeunes en otage».

«Nous n’avons jamais dit qu’en l’achetant, ce terrain servirait à d’autres occasions que le baseball et l’église ou qu’il serait revendu à un entrepreneur privé. Nous partageons ce stationnement et on l’utilise peut-être pendant trois mois, alors qu’on nous demande de payer 100% de son entretien? Nous sommes ouverts à la discussion et je crois que le Diocèse de Bathurst l’est aussi. Je suis convaincu que nous ne sommes pas loin d’une entente. Chaque côté ne veut pas que les jeunes soient perdants», a reconnu M. Losier.

Si jamais les deux parties ne parviennent pas à débarrer les cadenas, les Aigles de Tracadie seront forcés de reporter leurs matchs à domicile ou encore d’aller jouer à Caraquet. Mais ce sera difficile puisque tout leur équipement est resté au parc Raoul-Losier.