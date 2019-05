FestiVin: «Courir et rire, c’est bon pour la santé mentale»

La course a sauvé Barbara Lanteigne. Le vin aussi. Pas en même temps, évidemment. Mais ça peut arriver de concilier les deux, surtout quand on désire venir en aide à des organisations de santé mentale.

La deuxième Course et marche du FestiVin de Caraquet est prévue samedi, dès 14h, mais ce n’est pas une compétition comme telle.

Oui, il y aura un parcours de 5 km, sauf qu’on y retrouvera sept stations. Chacune permettra aux inscrits de goûter un vin de pays différent, en plus de jeux d’habiletés, en plus d’un huitième arrêt sans alcool où les gens s’amuseront à se déguiser.

Le sport, le vin (avec modération, bien entendu) et rire un bon coup. Trois ingrédients parfaits pour améliorer sa santé mentale, admet la présidente du FestiVin.

«On a essayé l’an dernier et on a vu que ça pouvait fonctionner. Cette fois-ci, on le fait en appuyant la cause de la santé mentale et de la prévention du suicide. Ces causes me tiennent particulièrement à coeur. On connaît tous quelqu’un qui souffre de maladie mentale», explique celle qui se relève justement d’un malheur personnel, quand sa maison a été ravagée par un incendie, il y a quelques semaines à peine.

La course aussi a aidé Mme Lanteigne. Il y a 13 ans, elle a mis ses souliers et a commencé à accumuler les kilomètres, sous les conseils avisés de son médecin.

«La course m’a souvent sauvée et va me sauver encore. C’est bon pour mon moral», affirme-t-elle en riant.

Les inscriptions sont au coût de 30$. Ça donne droit à une once de vin dans chacune des stations et trois onces du vin préféré à la fin de l’épreuve. Les inscriptions seront acceptées dès 13h, à la Vieille Brûlerie de Caraquet, ou encore vous pouvez le faire immédiatement par l’entremise de la Billetterie Accès.

À la fin de la course, un rassemblement est prévu avec Lucie Michaud à titre de conférencière. Elle viendra discuter du sujet de la journée avec les participants. Les profits seront remis à safeTALK et ASIST, deux organisations spécialisées en santé mentale et en prévention du suicide de la région.

«Courir et rire, c’est bon pour la santé mentale. Le vin aussi, avec modération bien sûr», soutient la présidente du FestiVin. Elle parle en connaissance de cause, ces temps-ci.