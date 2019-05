Gagnante de 1 million $, elle entend conserver sa voiture datant de 1973!

Lorsque Gale Hines de Fredericton s’est présentée au kiosque de Loto Atlantique du centre commercial Regent le 16 mai, la personne derrière le comptoir était la même que celle qui lui avait vendu un billet du Lotto 6/49 la veille.

La vendeuse avait entendu dire qu’un billet gagnant de 1 million $ avait été vendu dans la ville et elle a demandé à Mme Hines si c’était elle la gagnante.

«Je ne crois pas qu’elle s’attendait à ce que je lui réponde oui», a mentionné Mme Hines.

Mme Hines savait déjà qu’elle détenait le billet gagnant. Elle joue au Lotto 6/49 chaque semaine depuis son lancement en 1982 et elle fait exactement la même chose le lendemain matin après un tirage.

«Je suis une personne très matinale. D’habitude, je me lève vers 5h30 et j’appelle à la loto pour avoir les numéros, puis je prends mon café et je vérifie mes billets.»

En vérifiant les numéros ce matin-là, elle s’est immédiatement rendu compte qu’elle avait remporté le lot garanti d’un million de dollars du tirage du Lotto 6/49 du 15 mai.

Mme Hines a indiqué que la seule personne à qui elle a annoncé la nouvelle avant de retourner au centre commercial était sa soeur en Ontario, qui savait qu’un billet gagnant avait été vendu à Fredericton.

Au téléphone ce matin-là, sa soeur a dit à la blague que Mme Hines pourrait être la gagnante.

«Elle a dit: “Je pensais que tu allais peut-être te sauver avec ce million de dollars” et j’ai répondu: “Pas tout de suite”. Il y a eu un silence au bout du fil et elle a dit: “Comment ça, pas tout de suite?”», a indiqué Mme Hines en riant.

«Je ne voulais pas trop m’emballer avant d’avoir vérifié le billet.»

Malgré son gain, Mme Hines n’a pas de grand projet. La pathologiste vétérinaire à la retraite va peut-être acheter une nouvelle voiture, mais elle devrait continuer de conduire sa chère Plymouth Satellite Sebring de 46 ans.

«Elle m’amène là où je veux et elle passe toujours l’inspection, alors c’est parfait », a-t-elle expliqué.

«Je vais peut-être investir dans une nouvelle voiture, mais j’hésite parce que je n’aime pas les gadgets dans les nouveaux modèles.»

Winning Enterprise #4 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a vendu le billet gagnant et recevra une prime de vendeur de 1% du gain.