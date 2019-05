Les VTT auront accès au centre-ville de Bathurst

C’est maintenant chose faite: à compter du 1er juin, les VTT pourront rouler au centre-ville de Bathurst, à l’intérieur d’une zone dont le circuit a été entériné mardi soir par le conseil de la municipalité.

Le circuit permettra aux amateurs de VTT d’emprunter le pont de la rue Bridge dans Bathurst-Est et de circuler sur une partie des rues Main et St-George, ce qui leur donnera accès à plusieurs commerces ainsi qu’à l’hôtel Best Western, situé sur la rue Main.

«Nous avons obtenu finalement obtenu l’approbation du ministère de la Sécurité publique et nous avons donc pu avaliser le circuit lors de la réunion d’hier (mardi) soir» souligne le maire de Bathurst, Paolo Fongemie.

Le projet est dans les cartons de la ville depuis au moins trois ans. Selon le maire, ce nouvel accès aux VTT dans le centre-ville permettra de créer une dynamique différente dans cette portion de la municipalité.

«Il s’agit d’une offre bonifiée pour ces conducteurs, en plus des sentiers en forêt. Nous avons consulté la communauté d’affaires et celle-ci voit ce projet d’un très bon oeil.»

La population en général n’a pas semblé s’opposer au projet au cours des derniers mois, alors que son étude s’est accélérée depuis le début de l’année.

«La principale préoccupation des citoyens, c’était au niveau de la sécurité, mais nous avons tous les mécanismes en place pour éviter des dérapages et arrêter ceux qui contreviendraient à la loi ainsi qu’aux règlements en place», souligne Paolo Fongemie, ajoutant avoir eu la pleine collaboration du Club VTT Chaleur durant tout le processus.

Ce que confirme d’ailleurs son président, Frédérick Mallet-Boudreau, qui se réjouit de voir que le circuit mis en place au centre-ville sera bientôt réalité.

«Le but principal de ce projet, c’était de pouvoir donner accès à différents services à nos membres, que ce soit en restauration ou en hébergement. Ça va créer une ambiance différente dans le centre-ville et je suis certain que tout le monde en sera gagnant», déclare Frédérick Mallet-Boudreau.

Le Club VTT Chaleur a également tenu une assemblée d’information mardi soir et entend faire de la sensibilisation auprès de ses membres au cours des prochaines semaines. À ce titre, des bénévoles vêtus de dossards seront présents sur le circuit dès 8h, le 1er juin, au moment de son ouverture officielle.

«Nous allons essayer d’éduquer nos membres sur la façon dont le parcours fonctionnera ainsi que les divers règlements à respecter. Je suis certain que la cohabitation entre les VTT et la circulation régulière se passera bien», affirme le président du regroupement qui comptait quelque 1400 membres en 2015.

«Les amateurs de ce sport sont de toute façon très respectueux en général, indique le maire Paolo Fongemie. Et je sais que le club interdit l’accès aux sentiers aux conducteurs récalcitrants, car les dirigeants veulent promouvoir leur sport de façon positive et avisée.»